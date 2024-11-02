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台灣今年稅收有望超收2000億台幣 證交稅表現超乎預期

記者余弦妙／綜合報導

台灣今年稅收優於預期，截至9月底，全台稅收2兆9453億元（台幣，下同，約921.8億美元）、達預算目標91％，中央稅收2兆1415億、達92.5％，其中證交稅表現超乎預期，在1日立委質詢時提到今年稅收是否有望超過2000億元規模，台財政部長莊翠雲並未否認，僅說希望可以，11月中旬會較確定。

民進黨立委李坤城1日於立法院會質詢時提到，今年截至9月包括綜合所得稅、遺產稅、證券交易稅、期貨交易稅均達標，甚至優於預期，總歲入已超過全年預算數，沒有意外的話，今年賦稅收入大概可以超過預算收入2500億元，對於後續運用財政部是否已經規畫。

台行政院長卓榮泰表示，這是預估的事情，他當然抱持期待。莊翠雲則說明，今年歲入實徵數已經達成預算數的90％，在稅課收入部分，達成全年預算數92％，台財政部認為，今年稅課收入達成預算數沒有問題，至於會超過多少，至11月中旬較為明確，因為10月還有營利事業暫繳稅款會陸續進來。

李坤城追問，超過2000億以上是否有機會。另外根據明年度總預算案，稅課收入較今年度增加20％，約4600億元左右，明年增幅明顯增加，台財政部態度轉為樂觀的原因為何？

莊翠雲回應，台財政部希望是可以這樣，但這個部分仍須等到11月中旬會更確定。至於在預算轉為樂觀，主要是台財政部自2023年設立估測專案小組，這部分營所稅增加比較多，奠基於營利事業今年好的獲利成績，會在明年呈現，另在綜所稅部分，是因為有調薪等因素。

根據台財政部統計，今年前三季稅收2兆9453億元，占累計分配預算數112.7％，占全年預算數91.1％，較去年同期增加1547億元、年增5.5％，前三季已達成全年預算數者，包括綜所稅、遺產稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特種貨物及勞務稅（奢侈稅）。

觀察近年稅收概況，除2020年因疫情曾經出現稅收短徵，2021年至2023年皆為超徵，且超徵規模至少3000億元以上。

預算 財政部 疫情

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