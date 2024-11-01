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第3季獲利創高 瑞幸咖啡擬最快明年進軍美國 定價策略曝光

記者林宸誼／綜合報導
瑞幸咖啡。（路透）
瑞幸咖啡。（路透）

瑞幸咖啡公布第3季財報，營收人民幣101.8億元，年增41.4%，單季營收創歷史新高；第3季淨利13億元人民幣（約1.8億美元），年增31.8%，亦創單季歷史新高。

就在單季營收、淨利聯袂創新高之際，瑞幸咖啡表示，正積極評估美國和其他市場的機會，預計海外業務短期內不會獲利，需要達到相當大的規模才能獲利。英國「金融時報」報導，瑞幸咖啡最快在明年就會進軍美國市場。

澎湃新聞報導，瑞幸咖啡董事長郭謹一在第三季財報電話會上表示，中國咖啡行業的天花板還在持續提高，且仍處於高速發展的戰略機遇期，咖啡消費仍處於加速普及階段，市場空間仍在加速擴充。

他提到，瑞幸咖啡仍將堅持優先門店布局的發展策略，加密高線城市的同時，保持下沉市場的拓展力度，從而獲得中國咖啡行業高速發展的最大紅利。

截至第三季末，瑞幸咖啡門市數量為2萬1343家，季增6.9%；其中自營店為1萬3936家，以及合作店7407家。

國際市場方面，瑞幸財報指出，公司戰略性地選擇新加坡作為國際擴張起點，截至第三季末，新加坡自營店總數達45家，上季新加坡營業額達到9140萬元人民幣，而成本和費用約1.7億元人民幣。

瑞幸咖啡有意插旗香港，尖沙咀美麗華廣場Mira Place一樓星巴克鄰舖，已圍起寫有「luckin coffee」圍板進行裝修。

值得注意的是，郭謹一在電話會上承認，瑞幸正探索美國市場和其他市場的機會，「考慮到美國有成熟、飽和且競爭激烈的咖啡市場，同時也將積極嘗試組織模式和業務模式的探索創新，以更適合的方式，更靈活的策略來拓展海外業務。」

瑞幸咖啡計畫進軍美國市場，計畫以低價飲品與星巴克等競爭對手展開競爭，以銷售定價在2美元或3美元左右的咖啡，來削弱美國的競爭對手。

知情人士稱，瑞幸將把目標對準擁有大量中國學生和遊客的城市，例如紐約。瑞幸一直在NBA比賽期間播放廣告，以便在計畫推出之前建立知名度。

咖啡 新加坡 星巴克

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