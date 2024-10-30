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OpenAI與台積電、博通合作 將打造晶片

編譯陳韻涵／綜合報導
OpenAI(圖)正與博通和台積電合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧系統。(路透)
OpenAI(圖)正與博通和台積電合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧系統。(路透)

路透引述消息人士說法報導，以打造ChatGPT著稱的OpenAI正與博通(Broadcom)和台積電(TSMC)合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧(AI)系統，另會採用超微(AMD)和Nvidia(台灣譯輝達，中國譯英偉達)的晶片，以滿足其不斷成長的基礎設施需求。

OpenAI已經研究一系列擴大晶片供應多樣化並降低成本的選項，OpenAI曾考慮自建晶圓廠網路，但考量成本和時間後放棄，轉而聚焦設計內部晶片。

OpenAI的策略凸顯其利用產業合作夥伴關係及內外部晶片混用，管控供應與管理成本，如同規模更大的競爭對手亞馬遜(Amazon)、Meta、Google、微軟(Microsoft)一般。

作為一大晶片買家，OpenAI開發客製化晶片之際，從多家晶片商採購的決定，可能廣泛影響科技業。

消息發布後，博通股價大漲，29日收盤漲幅逾4.5%；超微股價延續早盤漲勢，收盤上漲3.7%。

OpenAI協助生成式人工智慧商業化，仰賴強大的運算能力來訓練和運行其系統產生擬人回應。

作為Nvidia圖形處理單元(GPU)的最大購買者之一，OpenAI使用晶片訓練人工智慧從資料中學習的模型、推論(inference)並運用人工智慧根據新資訊預測或做決策。

消息人士透露，OpenAI已與博通合作數月，打造其首款推論人工智慧晶片。

OpenAI正與博通和台積電(圖)合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧系統。...
OpenAI正與博通和台積電(圖)合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧系統。(路透)
OpenAI正與博通(圖)和台積電合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧系統。...
OpenAI正與博通(圖)和台積電合作打造首款內部晶片，用以支援其人工智慧系統。(路透)

晶片 AI OpenAI

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