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美國盯中企矽光子 台廠迎轉單

記者李孟珊、林薏茹／綜合報導

美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美方憂心中企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳細審查。隨美方介入調查，中國矽光子與光通訊業者後續出貨恐受阻。

業界認為，美方此舉將削弱中企勢力，壯大邁威爾、思科、博通等美企出貨。台廠中，波若威、華星光、光聖、訊芯都是美企重要夥伴，將迎轉單；光通訊族前鼎、光環、上詮等也沾光。

業界認為，中企在全球前十大光通訊模組排名中已拿下七席，最讓美國「感冒」的華為也名列其中，在產業具壟斷地位。

路透報導，美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會28日敦促商務部，審查中國發展矽光子技術可能對美國家安全造成的威脅，是否應修改出口管制，以保護美國政府的相關努力。這是繼AI晶片後，美國政府在AI領域再次盯上中企。

美國共和黨眾議員John Moolenaar和民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi在信中寫道，「矽光子技術的雙重用途性質，特別容易被有心人士轉作為軍事用途」。美商務部則回應已收到相關訊息，將透過適當管道回覆。

業界表示，目前美國光通訊相關大廠包括Coherent、思科旗下Acacia及邁威爾，分居第二、第四與第十大光模組廠，博通也積極搶進，隨著美方有意調查中國矽光子相關技術，將使得中企發展受阻，進而壯大美國相關廠商勢力，同步帶旺台廠。

其中，波若威為台灣最大光纖被動元件代工廠，並切入相關主動元件及模組等，受惠AI算力需求帶動，今年數據中心相關800G光模組產品線進入放量階段，將開始貢獻營收。

邁威爾是華星光大客戶，邁威爾今年也於光纖通訊展中，展示3D矽光子引擎等新品，華星光也跟隨大客戶腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發。

訊芯在CPO能量突飛猛進，先前已進入送樣階段，並奪下博通大單。光聖也透過轉投資合聖布局CPO。

AI 眾議員 商務部

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