我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

英特爾成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務

記者黃雅慧／綜合報導

美國晶片巨頭英特爾28日在北京宣布將擴容英特爾成都封裝測試基地。意即在現有用戶端產品封裝測試的基礎上，增加為伺服器晶片提供封裝測試服務，並設立客戶解決方案中心，以提高中國本土供應鏈的效率，加大對中國客戶支援的力度。

綜合澎湃新聞、芯智訊報導，項目新增產能將集中在為服務器晶片提供封裝測試服務，以響應中國客戶對高能效、定製化封裝解決方案的需求，特別是在雲計算、大數據分析及企業級應用等領域。

英特爾公司高級副總裁、英特爾中國區董事長王銳表示，此次成都基地擴容將使英特爾更聚焦本土需求，整合資源，更快地回應中國客戶的數位化和綠色化轉型，為可持續發展的數位經濟注入新動能。

據了解，英特爾成都封裝測試基地位於成都高新西區，是英特爾全球最大的晶片封裝測試中心之一，並已建設成為英特爾全球晶圓預處理三大工廠之一，目前英特爾全球一半的移動設備微處理器來自英特爾成都。

資料顯示，英特爾成都封裝測試基地自2003年啟動以來，總投資額已累計超過40億美元，並成功出貨近30億顆晶片。

值得注意的是，英特爾近期正逢該公司56年來最大危機，除預告全球大裁員，將在2024年底前裁員15%以上，約有1.5萬至1.75萬名員工將受影響外，也傳出可能出售Altera可程式化晶片部門、凍結德國總值320億美元的工廠支出等。也因此，外界認為此時投資中國實屬不易。

成都高新區已匯聚富士康、西門子、英特爾、德州儀器、華為、京東方等一大批知名企業。形成了從IC設計、晶圓製造、封裝測試到裝備材料的全產業鏈生態園區。

晶片 投資 裁員

上一則

華為狂蓋電動車超級充電站 單周新增28座

下一則

中國房市新政滿月 中古屋交易量明顯上漲

延伸閱讀

英特爾宣布成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務

英特爾宣布成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務
悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買Nvidia 董事會卻不挺

悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買Nvidia 董事會卻不挺
英特爾與歐盟纏訟15年終得勝 逾11億美元罰款全免

英特爾與歐盟纏訟15年終得勝 逾11億美元罰款全免
韓媒：英特爾擬與三星組晶圓代工聯盟 共抗台積

韓媒：英特爾擬與三星組晶圓代工聯盟 共抗台積

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣