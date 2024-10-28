中國無人機專利申請 占全球7成

中國積極發展無人機產業，圖為浙江嘉興市衛生院醫生把藥箱裝入無人機掛載的運輸倉，準備用無人機把藥品送往下轄鄉村。 （新華社）

根據10月26日發布的《中國民用無人駕駛航空發展報告2023—2024》顯示，中國已多年位居世界第一大民用無人機出口國，在無人機領域的專利申請量約占全球70%，成為全球第一大技術來源國。

中新社報導，當日，第二屆CATA（中國航空運輸協會）航空大會在北京舉行，該報告於通用航空與低空經濟發展分論壇上發布。

根據報告，今年1至8月，中國全國民用無人機累計飛行1946.1萬小時，同比增長15.6%。近年來，中國無人機產業經濟規模年增長率比傳統通航年增長率高出10個百分點，成為引領低空經濟產業發展的重要驅動力。

報告指出，在市場需求牽引下，中國無人機產業規模持續增長。據統計，截至2023年底，中國民用無人機研製企業已超過2300家，量產的無人機產品超過1000款。2023年中國交付民用無人機超317萬架，民用無人機產業規模達1174.3億元人民幣，同比增長32%。

在智慧城市建設和數位經濟發展背景下，無人機應用場景不斷豐富。報告認為，隨著無人機技術不斷更新迭代，尤其是電動垂直起降飛行器（eVTOL）技術的成熟，城市空中交通、城市短途物流運輸等應用場景已接近商業化運營。

報告亦指出，當前制約無人機發展的瓶頸主要集中在電池續航、新材料應用、天地互聯等領域，未來高性能電池研發、新能源開發利用、無人機識別技術等領域具有廣闊的開發前景。

此外，中國航空運輸協會理事長王昌順日前提到，今年以來，中國航空運輸業呈全面恢復態勢。前三季度，中國國內客運量已恢復至2019年同期的114.4%，國際航線旅客運輸量恢復至92.8%。預計2024年全年，客、貨運量有望分別超過7.2億人次、850萬噸，雙創歷史新高。

他還表示，中國航空業製造短板（弱項）正加快補齊，國產民機事業已進入規模化、系列化、產業化發展新階段。特別是以電動垂直起降飛行器（eVTOL）和遙控駕駛航空器（RPAS）為代表的新型航空器加快量產，將有利於中國整合航空製造與無人機研製資源，實現航空製造與新興技術的加速融合發展。未來，航空公司的飛機全生命周期成本有望持續下降。

此外，中國航空業數位化綠色化轉型加快推進，節能降碳能力不斷增強。王昌順說，2023年中國民航每噸公里油耗較2005年下降14.3%，機場平均每客二氧化碳排放較基線（即2013至2015年均值）下降60.5%。