台積電運動會 93歲張忠謀「不坐輪椅」堅持行走繞場

台積電創辦人張忠謀今日8時30分攜同夫人張淑芬與台積電經營團隊繞場一周。(記者簡永祥/攝影)

台積電 今(26)日舉行第27屆運動會，也是疫後恢復舉辦的第二次運動會，台積電創辦人張忠謀在約8時10分抵達會場，並與夫人張淑芬接受台積電員工夾道歡迎，在高喊「我愛創辦人」歡呼聲中進入運動場貴賓休息，稍為休息片刻後，即偕同張淑芬、董事長魏哲家和聯發科執行蔡力行、資深共同營運長秦永沛、米玉傑，共同副營運張曉強、侯永清等經營運隊繞場一周。

張忠謀已高齡93歲，台積電幕僚透露，原本要安排輪椅給走路緩慢的他進行運動場繞場，但張忠謀堅持自己走，在經過全球高聲歡呼，他經過近25分後完成400公尺的全場繞場回到司令台。

張忠謀致詞時表示，2024年看起來又是台積電破紀錄的一年，他指出，5年前他說台積成功後將成為地緣政治家必爭之地，今天台積電已真正成為各家必爭之地了；3年前美中貿易戰激化，他說「全球化已死、世界自由貿易已死」，如今面對嚴峻的地緣衝突，台積的挑戰是繼續求發展，「我們有優秀的領導團隊，深信台積將會屢屢再創奇蹟」。

台積電創辦人張忠謀（前排左一）與夫人張淑芬（左二）坐在看台上看表演。(記者簡永祥/攝影)

張忠謀並說，「台積電運動會當天，是我一年中最興奮的一天」。

今天出席的嘉賓，幾乎與台積電有密切關聯或從台積電轉換跑道的重量級人士，除蔡力行外，還有曾擔任台積電財務長的張孝威、宏觀董事長林坤禧、漢民科副董事長許金榮、宏碁 董事長陳俊聖。

如果說台積電在半導體締造「一個人的武林」成就，今日台積電運動會，可說是他「一個人的舞台」。

張孝威、許金榮和林坤禧等嘉賓到場觀禮。(記者簡永祥/攝影)