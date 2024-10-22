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台股這波19%反彈 可望因企業財報再獲提振

編譯劉忠勇／綜合外電
台灣加權股價指數自8月低點以來已反彈19%，這段期間表現在全球名列前茅。（路透）
台灣加權股價指數自8月低點以來已反彈19%，這段期間表現在全球名列前茅。（路透）

台灣企業第3季財報季在台積電法說會領軍下有了好的起頭，也重燃市場對人工智慧（AI）的熱情，不少投資人相信，台股這波反彈之勢可望持續下去。

台積電獲利優於預期，加上輝達（NVIDIA）新款晶片順利出貨的樂觀心理驅使下，AI概念股再度飆漲，原本的需求疑慮一掃而空。未來幾周，身處先進半導體重鎮的科技業的財報勢必吸引更多資金湧入台灣。

abrdn plc亞洲股票經理人 Xin-Yao Ng 說：「基本面仍然非常強勁，而廣泛來看，台股很大比重是科技股，尤其是半導體股。」他說，台灣很多公司可說是「輝達/台積電的概念」。

台灣加權股價指數自8月低點以來已反彈19%，這段期間表現在全球名列前茅，台積電股價也創下新高。外資買超在上周五達到兩個月高峰，六月以來的首次單月呈現買超。

超過95%的台灣加權指數成分股企業預定11月中旬以前公布財報。隨著AI熱潮回歸，凡超出預期的業績都可能推動股價繼續上漲。

摩根大通策略師Mixo Das等人上周在報告寫道：「借力於第3季表現不佳後AI信心回升，我們將台灣科技股評級調升為加碼。」他們預料科技股獲利成長會持續到2025年。

近來的反彈走勢，也將按未來獲利估算的台灣加權指數本益比推升至17倍，高於五年平均水準。但目前為止因成長前景甚旺，讓多頭有更多買進的理由。

瑞銀台灣研究主管Randy Abrams說：「我們認為這波漲勢仍有動能。對於AI，我們預期，超大規模資料中心業者（hyperscaler）的軍備競賽、企業優先考慮AI整合以提升營收和效率，再加上若干額外的主權投資帶動之下，強勁投資會持續到2025年。」

AI 台積電 投資

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