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中國7月新增貸款15年來新低 「擠水分」逼出虛增存貸款 有利經濟

記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行13日公布，今年前7個月新增貸款13.53兆元人民幣。按此計算，7月新增貸款約2600億元人民幣，創近15年新低，遜於預期。（路透）
中國人民銀行13日公布，今年前7個月新增貸款13.53兆元人民幣。按此計算，7月新增貸款約2600億元人民幣，創近15年新低，遜於預期。（路透）

中國人民銀行（央行）13日公布，中國今年前七個月新增貸款為13.53兆元（人民幣，下同）。按此計算，7月新增貸款約2600億元，創下近15年新低，遠遜於預期的1.28兆元。另外，中國7月社融規模增量為7700億元，同樣亦遠低於預期。

據人行官網消息，人行13日晚公告「2024年7月金融統計數據報告」顯示，分部門來看，首七個月住戶貸款增加1.25兆元，其中，短期貸款增加608億元，中長期貸款增加1.19兆元；企業單位貸款增加11.13兆元，其中，短期貸款增加2.56兆元，中長期貸款增加8.21兆元，票據融資增加2146億元；非銀行業金融機構貸款增加5946億元。

前七個月新增人民幣貸款13.53兆元，前值13.27兆元。據此計算，7月新增人民幣貸款2600億元，創2009年10月以來新低，遠低於預期的4500億元，較上月的2.兆元大幅下滑，同時，較去年同期亦少增859.26億元。

前七個月，中國人民幣存款增加10.66兆元。其中，住戶存款增加8.94兆元，非金融企業存款減少3.23兆元。

此外，人行表示，7月底，中國廣義貨幣（M2）餘額303.31兆元，年增6.3%。狹義貨幣（M1）餘額63.23兆元，年減6.6%。流通中貨幣（M0）餘額11.88兆元，年增12%。前七個月淨投放現金5396億元。

澎湃新聞報導，業內專家指出，這有相當程度上是受「擠水分」因素影響，部分虛增的存貸款擠掉後，金融數據會出現一定回落。尤其是考慮到前期企業活期存款中，有部分通過手工補息獲取相對高些的收益，在行為規範後，企業活期存款出現下降，有些仍逐步向理財轉化，在此影響會持續顯現，導致近幾個月M1持續回落。

該名專家表示，「擠水分」促進金融總量數據更真實。過去一段時期，企業債務增長中有部分資金存在空轉，企業貸款後直接轉化為存款，並未拉動投資及作用於實體經濟。在金融管理部門對這些行為規範後，存款收益和預期投資回報率的比價關係發生變化，套利空間消失，部分企業資金騰挪出來擴大投資、增加研發投入等，未來會更有利於金融支援實體經濟高質量發展。

此外，人行主管的媒體金融時報則提到，對於今年來M2增速放緩解釋，資管產品募集增速較快較大程度分流銀行表內存款，但這也受到去年M2增速明顯回升的高基數影響。從剔除基數影響的兩年平均增速看，去年和今年7月底M2平均上升8.5%，保持流動性合理充裕。

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