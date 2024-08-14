工業富聯半年財報 AI伺服器帶動獲利年增22%

工業富聯13日晚間發布2024年上半年財報，上半年公司營收2660.9億元（人民幣，下同），年增28.69%；歸母淨利潤人民幣87.4億元，年增22.04%。值得注意的是，工業富聯的AI 伺服器占整體伺服器營收比重已高達43%。

分業務看，工業富聯的主要業務包含雲計算、通信網路及移動網路設備，以及工業互聯網。其中，受益於生成式人工智慧 等應用對雲基礎設施需求增加，下游AI伺服器需求增長強勁。

工業富聯是最早切入AI伺服器業務的廠商，已覆蓋AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務。今年上半年，公司雲計算收入年增60%，而AI伺服器占整體伺服器營收比重提升至43%。此外，通用伺服器收入年增長16%。

值得注意的是，過去工業富聯業績占比較大的板塊主要來源於傳統業務—通信及移動網路設備業務，但今年第2季，公司雲計算收入占總體收入已經超越一半（達55%），年增超70%。

同時，隨著AI的飛速發展，2024年上半年北美雲服務商開源模型爭相發佈，頭部雲服務商陸續上調全年資本開支，不斷加碼AI相關投入，推動雲基礎設施建設及資料中心升級擴容。針對客戶新一代AI伺服器的情況，工業富聯在財報中透露，公司產能已充足到位，下游訂單能見度高。

去年第4季，工業富聯曾表示，公司已成為輝達 AI伺服器晶片基板的最大供應商，佔據超50%的市場。去年9月，公司在發布的投資者關係活動記錄表中還披露：公司AI伺服器自2017年發展至今，已迭代至第四代，並於2023年開始為客戶開發並量產輝達的H100及H800等高性能AI伺服器。

在散熱方面，由於單顆GPU功耗可達1000W，單機櫃功耗超過100kW，散熱對下游廠商的產品而言尤為重要。對此，工業富聯方面表示，公司與客戶聯合開發的新一代AI伺服器與液冷機櫃等解決方案，為全球高性能人工智慧資料中心提供算力支援。

此外，受益於資料中心AI化及網路升級迭代，工業富聯的通信及移動網路設備業務上半年也實現高個位數增長，第2季單季則年增長20%。其中，與AI伺服器相關的400/800G高速交換機上半年營收年增長30%。

對於公司精密機構件業務的發展情況，工業富聯表示，公司正積極擁抱AI發展帶來的多重機遇，通過加快技術及產品創新、人才引進、數位化轉型等方式，持續鞏固高端精密機構件的領先優勢。