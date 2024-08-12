寧德時代成都開首店 展示近百款合作車型

中國動力電池一哥寧德時代全球首個兼具展示新能源汽車與電池技術的新能源生活廣場10日在四川成都開業。寧德時代副董事長李平表示，「可能有人認為寧德時代要賣車了，我們曾經說過不造車。在這裡，我想說，寧德時代也不賣車。」

該生活廣場占地面積高達1.5萬平方公尺，擺放了極氪、理想、阿維塔、特斯拉 、蔚來、小米 等50多個品牌近100款新能源熱門車型。從形態上看，該廣場與汽車小型車展或綜合汽車賣場高度相似。

寧德時代向來以企業大客戶採購作為主要的業務模式，為何突然要拉近與終端消費者之間的距離？經濟觀察報引述德勤中國汽車行業主管合夥人周令坤分析表示，寧德時代轉向「to C」（對消費者）是應對競爭加劇、市占下降、愈來愈多車廠尋求三電領域（電機、電控、電池）垂直整合背景下的一項行銷舉措，希望借此影響消費者心態，反過來影響車廠，從而獲得更多採購訂單。

寧德時代市場部總經理羅堅指出，該廣場展車均搭載寧德時代動力電池，包括麒麟電池、神行電池等。用戶可一次性看全有興趣車型，且廣場內布置打破品牌界限，以車型分類的形式陳列車輛，讓用戶可以即時比較，方便又快捷。同時，廣場新能源專家團隊即時解答消費者關於車輛、電池的各種問題，並根據每個使用者的需求、預算 、用途，推薦適合的新能源車。

開幕當天，寧德時代小程式正式上線。針對新能源車主，該小程式提供充電網路查詢、看車、選車、用車和新能源研學等服務。