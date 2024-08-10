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中芯獲急單 Q3營收估增15%

記者林宸誼／綜合報導
中芯國際發布第2季財報，並給予第3季營運指引，預期營收相比第2季增長13%至15%。（本報資料照片）
中芯國際發布第2季財報，並給予第3季營運指引，預期營收相比第2季增長13%至15%。（本報資料照片）

中國晶圓代工一哥中芯國際聯席CEO趙海軍9日在電話業績會上表示，由於地緣政治導致供應鏈變化，一些客戶有機會切入到產業鏈中，該公司已收到一些緊急訂單和提前發貨的要求。

他並指，一些海外客戶需要增加庫存，以穩定市占並對沖市場風險，預計這股趨勢將持續到今年底。

中芯國際已於8日發布第2季財報，並給予第3季營運指引，預期營收相比第2季增長13%至15%，毛利率將介於18%至20%，無論營收以及毛利率都較第2季大幅提升。

趙海軍指出，對高階智慧手機需要的晶片產品而言，無論是DDIC（面板驅動晶片），還是CMOS（感光元件），中國境內晶片廠幾乎沒有存貨，今年供不應求。因此預計第4季相關需求仍會有增長。對Wi-Fi等其他常用晶片，第4季需求則取決於廠商要不要為來年進行提前備貨。

不過，趙海軍補充，2024年最後一季的前景仍不明朗，因為許多科技公司正在審查需求水準，一些公司要求調整該期間的訂單。「我們收到了一些要求，要求將電視、智慧音箱和智慧手機使用的晶片的訂單略微下調。」趙海軍認為，這些公司總是在上半年多訂一點，並根據實際需求進行調整。他同時表示，某些工業和汽車相關晶片的需求尚未從低迷中恢復。

在價格策略方面，趙海軍強調，不會主動降價，並明確表示今年第2季的代工價格已經徹底穩定了下來，只有上升沒有下降。他表示，中芯國際的12吋、8吋都沒有為了增加產能利用率，用低價去搶單。

他並指，12吋產能在過去幾個季度一直處於接近滿載狀態，目前產能供不應求。該公司今年擴產都在12吋，預計今年年底12吋月產能總體增加6萬片左右，由於12吋附加值相對較高，新增產能也將得到充分利用，促進產品組合優化調整，因此預計第3季平均單價與前季相比將提升，並拉動毛利率上升。

趙海軍還表示，今年全年的總體格局已基本確定，目標是銷售收入增幅超過同業平均值，下半年的銷售收入超過上半年。

晶片 利率 供應鏈

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