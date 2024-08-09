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iPhone 16動了 鴻海招5萬人上崗

記者林宸誼、吳凱中／綜合報導
蘋果iPhone 16系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海集團進入備貨旺季，旗下富士康中國鄭州廠近兩周找來至少5萬人進廠上崗。（美聯社）
蘋果iPhone 16系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海集團進入備貨旺季，旗下富士康中國鄭州廠近兩周找來至少5萬人進廠上崗。（美聯社）

蘋果iPhone 16系列新機問世倒數計時，最大代工廠鴻海集團進入備貨旺季，旗下富士康中國鄭州廠近兩周找來至少5萬人進廠上崗，工人每天加班趕工之外，還持續砸重金招人，顯示對新機銷量樂觀。

業界估計，iPhone 16系列新機初期備貨量可望年增一成、達9000萬支甚至9500萬支，助攻鴻海、台積電、大立光等相關供應鏈下半年業績表現。

中國媒體「時代財經」報導，距離iPhone16系列新機發布僅剩一個多月，鄭州富士康用人需求再次達到巔峰。尤其每年8月至12月是iPhone系列產品出貨高峰期，也是產業旺季。今年7月底，鄭州富士康招聘仲介陳達開始忙起來了，他在各大求職群和社交平台上發布鄭州富士康的招聘信息。

陳達透露，富士康生產線用工需求快速增長，工人時薪最高漲到25元人民幣（約3.5美元），製造生產線做滿三個月，獎金達7500元人民幣（約1046美元）。

陳達表示，這兩周進廠新員工最少有5萬人，還在大規模持續招人。如果後續生產還缺人手，獎金漲到8000元人民幣（約1116美元）也不是問題。據他透露，當前生產線已經在全面量產新款iPhone 16系列新機。

一名富士康組裝生產線的員工表示，6月還比較輕鬆，但從7月中旬開始，工作強度直接拉滿，平均每天加班二小時以上，新員工大批大批地入職，他們整體熟練度跟不上，導致每個人的工作量接近飽和。

市場先前傳出，為因應iPhone 16系列新機上市前備貨旺季，蘋果鏈不惜加價搶人上崗，包括鴻海集團，以及立訊、伯恩、藍思等供應鏈都擴大徵人，鴻海集團更加價兩成找人。

業界普遍看好蘋果Apple Intelligence催動AI新機換機潮，因而擴大備貨量能。

針對iPhone 16系列新機備貨狀況與招工，鴻海一向不評論單一客戶與產品。供應鏈人士表示，大客戶新產品將在9月發布，目前進入7月下旬，組裝廠開始大舉招工，符合歷來發展軌跡。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，並且通吃蘋果及非蘋品牌訂單。法人分析，大立光7月業績較6月大幅成長，反映蘋果iPhone 16系列新機上市前拉貨動能強勁，預期本季營收有望逐月向上。

iPhone 鴻海 鄭州

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