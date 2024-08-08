華碩第二季「三率三升」 獲利倍增

華碩董事長施崇棠。（本報資料照片）

台灣PC品牌大廠華碩今年第二季集團財報優於預期，在本業出貨成長、營運持續優化及大筆專利授權金挹注下，加上業外同步成長，帶動華碩繳出毛利率 、營益率、淨利率「三率三升」佳績，上季稅後純益118.04億（台幣，下同），季增1.16倍，每股純益（EPS）15.9元。

華碩累計今年上半年稅後純益172.51億、年增18倍，淨利率7.03%，EPS為23.23元。

展望後市，華碩6月下旬起已陸續發表包含全平台的大量AI PC新品，加上時序進入傳統出貨旺季，因此看好第三季PC動能，預計出貨量將季增15-20%。至於零組件及伺服器業務，因第二季伺服器出貨基期較高，故本季零組件及伺服器業務估出貨季增5至10%。

全年來看，華碩先前設定今年營益率目標4-5%，但由於今年第二季營運改善進度超前，因此，華碩設定更積極目標，預計今年下半年營益率至少要往4-5%高標邁進。

華碩今年第二季集團營收1449.07億，季增19.07%、年增25.2%，毛利率19.34%，季增2.84個百分點、年增5.36個百分點，營益率7.93%，季增3.95個百分點、年增6.45個百分點。

華碩今年第二季業外收益41.5億，季增70.8%、年增1.92倍。華碩解釋，除了匯兌收益外，部分轉投資 公司現金股利今年從往年第三季提前至第二季發放、單季貢獻約18億。

在本業、業外皆成長下，帶動華碩第二季稅後純益來到118.04億、季增1.16倍、年增3.56倍。

華碩共同執行長胡書賓表示，第二季從營收貢獻來看，增長幅度最大的是伺服器業務，但從獲利角度而言，還是主要來自PC事業貢獻，至於板卡業務則表現穩定。