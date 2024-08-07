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淨零轉型 台灣明年預算首破千億台幣

財經新聞組／綜合報導
台灣2050淨零轉型相關預算首度突破1000億台幣；圖為台南推動太陽光電5大屋頂型及5大地面型項目。（中央社）
台灣2050淨零轉型相關預算首度突破1000億台幣；圖為台南推動太陽光電5大屋頂型及5大地面型項目。（中央社）

近來淨零轉型備已成為全球共識，中華民國總統賴清德6日聽取明年度中央政府總預算，歲入、歲出都逾3.1兆台幣，雙創新高，其中2050淨零轉型相關預算首度突破1000億（台幣，下同，約30.5億美元），以提升台灣國際競爭力。

近來淨零轉型備受討論，國發會早前表示淨零轉型是必要投資，各國均大力投資淨零相關基礎建設，以達到淨零轉型目標，並掌握綠色商機。

此次總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防預算支出。而在邁向2050淨零轉型上，相關預算首度突破1000億 ，創新高，將用來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣國際競爭力。

在解決居住問題上，賴清德提到，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億，預計明年租金補助可由現在的50萬戶提高至75萬戶。另外明年中央將投注更多資源支持地方各項建設。

國發會指出，2050淨零排放是全世界各國追求的目標，也是台灣的目標。世界各國皆大舉投入預算，以達到淨零轉型的目標，鄰近國家如日本，亦已推動綠色轉型(GX)基本方針，預計於未來10年投資150兆日圓，進行其國內產業綠色轉型，強化產業競爭力。由此可見，追求淨零轉型目標，以掌握龐大之綠色商機，已是國際趨勢。

台灣基於國際社會責任及國家長遠發展，將持續推動淨零轉型，預計可帶動民間投資4兆台幣，創造產值5.9兆台幣。

預算 投資 賴清德

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