我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

半導體帶動 中再成韓最大出口國

財經新聞組／綜合報導
在半導體出口年增近40%的帶動下，7月南韓對中國出口年增14.9%，達114億美元，中國再次成為韓國的最大出口國。（路透資料照片）
在半導體出口年增近40%的帶動下，7月南韓對中國出口年增14.9%，達114億美元，中國再次成為韓國的最大出口國。（路透資料照片）

數據顯示，在半導體出口年增近40%的帶動下，7月南韓對中國出口年增14.9%，達114億美元，為近21個月以來新高。中國再次成為南韓的最大出口國。

中央社報導，觀察者網4日引述韓聯社作了上述披露。報導說，中美兩國是南韓的兩大貿易對象國，而中國長期保持南韓最大出口國的地位，但是去年12月南韓對中國出口出現近20年來首次被對美出口趕超的情況，之後對中、對美出口呈現「你追我趕」的局面。

今年1至7月，南韓對中國出口累計748億美元，略高於對美國出口額的745億美元，中國超過美國再次成為南韓最大出口國。

若以項目區分，南韓對美國出口得益於汽車銷售上揚而年增9.3%；對中國出口方面，雖受供應鏈重組影響，但在半導體出口年增近40%的帶動下，呈現強勁回升態勢。

在中國方面，報導說，自2021至2022年，南韓一直是中國第2大進口來源地，2023年被美國（6.5%）超越退居第3。中國海關總署統計，今年上半年，南韓在中國總進口額中占6.7%，重回排名第2。

南韓業界認為，鑑於半導體行業上揚的趨勢有望延續到下半年，預計南韓對中國出口也可望保持復甦態勢。

南韓 供應鏈

上一則

榮耀A股IPO 最快年底上市

下一則

美2大房貸機構嚴查商辦融資 鑑價須實地查核

延伸閱讀

金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計

金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計
巴奧羽球／直落二退何冰嬌 安洗瑩巴黎摘金

巴奧羽球／直落二退何冰嬌 安洗瑩巴黎摘金
台入出境觀光人次首季持續逆差近200萬 赴日差距最大

台入出境觀光人次首季持續逆差近200萬 赴日差距最大
韓7月對中出口復甦 中國再次成為南韓最大出口國

韓7月對中出口復甦 中國再次成為南韓最大出口國

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌