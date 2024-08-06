半導體帶動 中再成韓最大出口國

在半導體出口年增近40%的帶動下，7月南韓對中國出口年增14.9%，達114億美元，中國再次成為韓國的最大出口國。（路透資料照片）

數據顯示，在半導體出口年增近40%的帶動下，7月南韓 對中國出口年增14.9%，達114億美元，為近21個月以來新高。中國再次成為南韓的最大出口國。

中央社報導，觀察者網4日引述韓聯社作了上述披露。報導說，中美兩國是南韓的兩大貿易對象國，而中國長期保持南韓最大出口國的地位，但是去年12月南韓對中國出口出現近20年來首次被對美出口趕超的情況，之後對中、對美出口呈現「你追我趕」的局面。

今年1至7月，南韓對中國出口累計748億美元，略高於對美國出口額的745億美元，中國超過美國再次成為南韓最大出口國。

若以項目區分，南韓對美國出口得益於汽車銷售上揚而年增9.3%；對中國出口方面，雖受供應鏈 重組影響，但在半導體出口年增近40%的帶動下，呈現強勁回升態勢。

在中國方面，報導說，自2021至2022年，南韓一直是中國第2大進口來源地，2023年被美國（6.5%）超越退居第3。中國海關總署統計，今年上半年，南韓在中國總進口額中占6.7%，重回排名第2。

南韓業界認為，鑑於半導體行業上揚的趨勢有望延續到下半年，預計南韓對中國出口也可望保持復甦態勢。