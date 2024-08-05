中國ETF規模亞洲第2 總市值達2.48兆人幣

中國股票型ETF規模達到1.81兆人民幣，創歷史新高。（本報資料照片）

上交所發布中國指數股票型基金（ETF）行業發展報告，截至今年6月底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967檔，總規模達2.48兆（人民幣，下同，約3464億美元），較2023年底增長21%，位列亞洲第二、全球第八。

其中權益類ETF（主要為股票型ETF）市值達到1.81兆，創歷史新高，約占A股總市值的2.2%。中國業內認為，被動式投資 逐漸成為市場風潮，中國ETF市場迎來發展機遇期。

報告指出，2024年是中國境內ETF市場成立20周年。指數化投資市場規模從0到1兆，中國用了17年；而從1兆到2兆則僅用三年，顯示ETF投資正受到投資者青睞。

從產品布局來看，中國境內ETF投資產品中，股票型ETF規模1.81兆，占比73%；跨境ETF規模3166億，占比13%；貨幣 型ETF規模1859億，占比8%；債券 型ETF規模1095億，占比4%；商品ETF規模527億，占比2%。在2024年上半年各交易所排名中，上交所ETF成交額亞洲第一、全球第三，規模位列亞洲第二、全球第八。

上交所寬基ETF（含指數增強型）132檔，規模合計9508億，占滬市股票ETF規模70%，規模較2023年底相比增長47%。