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出遊拍美照...中旅拍產業商機達400億人民幣 行業規範有待發展

記者陳湘瑾／即時報導
自從中國國家級非物質文化遺產蟳埔女「簪花圍」在網路上爆紅，短短一年多，蟳埔村村裡已經開了近300家簪花館。（新華社）
自從中國國家級非物質文化遺產蟳埔女「簪花圍」在網路上爆紅，短短一年多，蟳埔村村裡已經開了近300家簪花館。（新華社）

隨著社群媒體盛行，出遊時拍出好看的照片，成為一部分遊客的必做事項，也帶動由專業攝影師在當地拍照的「旅拍」產業蓬勃發展。以及服飾租賃、修圖和化妝造型等相關行業加入。然而，也有不少消費者反應，相關從業人員品質不一，以及傳統文化被消解誤讀等現象。

根據新華社報導，相關行業報告顯示，中國旅拍市場規模逐漸擴大，預計今年將達到近人民幣400億元（約55.8億美元）。可觀的經濟效益吸引大量商家湧入旅拍賽道。相關統計數據顯示，湖南鳳凰古城湧現旅拍店1026家，直接從業人員5000多人。2023年以來，吉林延吉新登記註冊的朝鮮族特色服裝租賃商家達347戶，年增1052%。

一名福建泉州蟳埔村村民表示，早年蟳埔村的簪花寫真館只有六、七家，但自從中國國家級非物質文化遺產蟳埔女「簪花圍」在網路上爆紅，短短一年多，村裡已經開了近300家簪花館，一條街上幾乎全是簪花館。不只是福建泉州蟳埔村，在貴州千戶苗寨、山西平遙古城、湖北恩施女兒城、吉林延吉中國朝鮮族民俗園等旅遊景區，各種特色旅拍主題都受到遊客追捧。

然而這種旅拍產業也衍生出不少問題，有遊客反應，好的拍攝位置都被專門來拍照的遊客和攝影師佔滿，普通遊客很難搶到好位置。消費者遇到照片效果不理想的消費糾紛也開始頻繁出現。

有關政府部門為此制定相關規則和准入機制，或是加強從業人員專業素質和文化素質培訓等方式。泉州市豐澤區便在今年4月發布《蟳埔女習俗「簪花圍」服務規範》，從多方面對簪花圍體驗服務進行規定。一些景區則是通過制定准入機制平衡商業拍攝和遊客遊覽需求，像是劃定收費拍攝區域，或是事前申請拍照許可。

然而旅拍產業要賺錢也不容易，澎湃新聞採訪相關業者發現，因技術壁壘低，吸引了大量非專業中小玩家入局。由於旅拍店供應量太大，遊客又無法判斷最終產品品質，便會傾向於選便宜的。商家再用隱藏消費賺錢。報導更指出，旅拍當前已經變成流水線生產，定點、定時、定妝、定pose，再好看的照片，拍出來每個人都變成一樣。

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