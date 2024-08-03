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中國汽車以舊換新補貼 溯及既往 以提振內需消費

記者陳湘瑾／綜合報導
以舊換新政策方向(資料來源／中國商務部 製表／經濟日報)
以舊換新政策方向(資料來源／中國商務部 製表／經濟日報)

中國擴大以舊換新補貼政策力度，中國商務部2日宣布，補貼政策將溯及既往，例如之前買新能源車補貼人民幣1萬元（約1393美元），現在買車補貼2萬元，早買車的人也要回溯補上差額1萬元，以刺激民眾提早換車，提振內需消費。

中國商務部今年4月就祭出汽車以舊換新補貼政策，並在7月底加碼，新能源車的購買補貼從1萬元提高到2萬元，燃油乘用車補助從7000元提高到1.5萬元，卻意外造成民眾延後消費，期待之後有更高的補貼或是車廠持續降價。

商務部2日舉行記者會表示，未來將按「四個關鍵字」進一步顯現以舊換新政策效應，具體工作包括做好前後政策銜接、支持地方自主提升以舊換新能力、以宣傳和活動促進、組織消費品以舊換新的綜合督查。

商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒指出，近期按照國務院部署，中國國家發改委、財政部印發「關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施」，安排超長期特別國債1500億元，用於支持地方自主實施消費品以舊換新。

為讓民眾實際感受到政策力道，未來將做好前後政策銜接，會同相關部門盡快印發汽車、家電以舊換新工作通知，推出家裝廚衛換新工作指引。汽車以舊換新政策還要溯及過往，過去享受1萬元補貼者，要按照2萬元的標準補齊。

具體產品包括，家電方面，對冰箱、洗衣機、電視、冷氣、電腦和熱水器等八類產品給予補貼，家裝廚衛的項目則進行細分，包括舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造等。

中國商務部指出，支持地方自主提升以舊換新能力，進一步強化補貼的審核、資金撥付，提高審核速度、提升服務品質，縮短消費者從提出申請到拿到補貼資金的時間。

中國商務表示，要積極宣傳，依託各地特色品牌活動、行業的重點展會，展開供需對接；並盡快組織消費品以舊換新的綜合督查，對各地方開展工作情況進行指導，針對是否有虛假宣傳、企業先漲價後降價、藉機銷售偽劣產品等，將暢通投訴管道，依法嚴查不良現象。

中國商務部宣布，之前買新能源車補貼人民幣1萬元，現在買車補貼2萬元，早買車的人也...
中國商務部宣布，之前買新能源車補貼人民幣1萬元，現在買車補貼2萬元，早買車的人也要回溯補上差額1萬元。（中新社資料照片）

商務部 國務院 財政部

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