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新店回報穩定 中國麥當勞仍續推進年開千店計畫

記者黃雅慧／綜合報導
美國連鎖速食業者麥當勞高管在29日財報會議上指出，目前麥當勞中國新開門店回報穩定。2024年仍在實現每年開店千家的目標。（美聯社）
美國連鎖速食業者麥當勞高管在29日財報會議上指出，目前麥當勞中國新開門店回報穩定。2024年仍在實現每年開店千家的目標。（美聯社）

美國連鎖速食業者麥當勞高管在29日財報會議上指出，目前麥當勞中國新開門店的回報穩定。從管理角度來看，中國市場的增長空間很大。從目前每年開設一千家餐廳的速度來看，仍努力在2024年實現該數字。

麥當勞中國市場在第2季同店銷售額有所下降。對於中國市場的表現，麥當勞高管在會上表示，目前中國市場競爭十分激烈，「我們發現消費者非常喜歡尋找優惠，我們也看到很多消費者的轉換行為，都是以最優惠的交易為評判標準。」

麥當勞自1990年進入中國市場。2017年，麥當勞中國轉變成國際發展特許經營市場，中信聯合體成為控股股東，進入「金拱門時代」。麥當勞中國七年來加速本土化發展，餐廳數量超六千家，較2017年增長超一倍，員工超20萬，其中95後員工超過65%。麥當勞中國已成為麥當勞全球第二大市場，也是發展最快的市場。

麥當勞總裁兼首席執行官Chris Kempczinski曾在2023年財報電話會上重申，期待到2028年底在中國市場門店數能達到1萬家。

根據麥當勞新發布財報指出，今年上半年麥當勞實現營業收入126.59億美元，不考慮匯率影響，年增2%；實現淨利潤39.51億美元，不考慮匯率影響，年減3%。

今年第2季也是麥當勞自2020年第4季以來，公司同店銷售額首次下降，原因是尋求優惠的全球消費者不再購買巨無霸等價格較高的產品。

Chris Kempczinski多次強調今年外部壓力加劇，影響季業績，餐飲業在大部分市場顯著放緩，其中美國、澳洲、加拿大、德國等主要市場客流量下降，中東戰爭也繼續對麥當勞產生負面影響。Chris Kempczinski也稱，消費者將面臨更高生活成本與經濟壓力，麥當勞在確保餐廳盈利能力，同時維持競爭優勢將謹慎提價。

麥當勞 匯率 澳洲

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