跨境電商是助力 中製奧運商品爆單

巴黎奧運 會開幕在即，來自中國的奧運產品走俏海外。中新社旗下的中國新聞周刊最新一期刊文，探討奧運產品爆單背後，中國跨境電商 如何實現長遠發展。

中新社報導，距巴黎奧運會開幕不到一周時，浙江賣家章東已賣光備好的幾千雙鞋子。最近兩個月，這款寫有Paris（巴黎）字樣的針織單帶拖鞋成為跨境電商平台Temu上的熱銷款，不僅享受平台推出的獨家優惠，海外消費者還享受包郵。

來自中國的奧運產品爆單，背後是中國完備的製造產業體系和以Temu、SHEIN和速賣通為代表的跨境電商平台。2023年起，Temu和SHEIN等平台在全球迅速發展，進入了歐洲市場的電商應用下載量Top榜。上述中國跨境電商平台讓很多歐洲用戶第一次觸及物美價廉的賽事周邊衍生產品。

不少國際體育賽事有著超高關注以及豐富的商業價值。本色智庫首席研究員張周平告訴中國新聞周刊，四年一屆的歐洲杯、奧運會這類重大體育賽事不僅能擴大跨境電商平台品牌影響力，也會帶來銷售的轉化。

義烏跨境電商協會會長徐儼觀察，中國國內跨境電商平台正透過在國際賽事上亮相，加快推進全球擴張步伐。今年，速賣通正式成為2024歐洲杯官方合作伙伴，而拼多多 旗下Temu、字節跳動旗下TikTok Shop等中國主要跨境電商平台在超級碗、世界杯等海外體育賽事上也備受關注。

不過，中國產品走俏海外背後也有隱憂。跨境電商貿易涉及多個環節和流程，包括產品選擇、市場研究、跨境物流、電子支付、海關清關、售後服務等。在歐洲主要國家，由於法規問題，跨境電商貿易面臨的挑戰是全方位的，包括遵守當地法規、處理語言和文化差異以及應對稅收等。

在中國政法大學財稅法研究中心主任施正文看來，跨境電商目前正處於轉型階段，想要更長遠的發展就需要法治化護航，透過規則和標準建立公平規範、有序、透明、普惠的行業秩序。