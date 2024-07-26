我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

跨境電商是助力 中製奧運商品爆單

財經新聞組／綜合報導

巴黎奧運會開幕在即，來自中國的奧運產品走俏海外。中新社旗下的中國新聞周刊最新一期刊文，探討奧運產品爆單背後，中國跨境電商如何實現長遠發展。

中新社報導，距巴黎奧運會開幕不到一周時，浙江賣家章東已賣光備好的幾千雙鞋子。最近兩個月，這款寫有Paris（巴黎）字樣的針織單帶拖鞋成為跨境電商平台Temu上的熱銷款，不僅享受平台推出的獨家優惠，海外消費者還享受包郵。

來自中國的奧運產品爆單，背後是中國完備的製造產業體系和以Temu、SHEIN和速賣通為代表的跨境電商平台。2023年起，Temu和SHEIN等平台在全球迅速發展，進入了歐洲市場的電商應用下載量Top榜。上述中國跨境電商平台讓很多歐洲用戶第一次觸及物美價廉的賽事周邊衍生產品。

不少國際體育賽事有著超高關注以及豐富的商業價值。本色智庫首席研究員張周平告訴中國新聞周刊，四年一屆的歐洲杯、奧運會這類重大體育賽事不僅能擴大跨境電商平台品牌影響力，也會帶來銷售的轉化。 　　

義烏跨境電商協會會長徐儼觀察，中國國內跨境電商平台正透過在國際賽事上亮相，加快推進全球擴張步伐。今年，速賣通正式成為2024歐洲杯官方合作伙伴，而拼多多旗下Temu、字節跳動旗下TikTok Shop等中國主要跨境電商平台在超級碗、世界杯等海外體育賽事上也備受關注。 　　

不過，中國產品走俏海外背後也有隱憂。跨境電商貿易涉及多個環節和流程，包括產品選擇、市場研究、跨境物流、電子支付、海關清關、售後服務等。在歐洲主要國家，由於法規問題，跨境電商貿易面臨的挑戰是全方位的，包括遵守當地法規、處理語言和文化差異以及應對稅收等。

在中國政法大學財稅法研究中心主任施正文看來，跨境電商目前正處於轉型階段，想要更長遠的發展就需要法治化護航，透過規則和標準建立公平規範、有序、透明、普惠的行業秩序。

電商 巴黎奧運 拼多多

上一則

日系車企在中銷量下滑 本田汽車關停2家工廠

下一則

中公開操作MLF 人行發寬鬆信號

延伸閱讀

巴奧／遊客較預估少400萬 飯店優惠吸客、紐約來回機票僅519元

巴奧／遊客較預估少400萬 飯店優惠吸客、紐約來回機票僅519元
奧運台灣膳食公寓廚師坐鎮飄香 丼飯排骨酥湯受歡迎

奧運台灣膳食公寓廚師坐鎮飄香 丼飯排骨酥湯受歡迎
美國角力世界反禁藥組織 或致洛城失奧運主辦權

美國角力世界反禁藥組織 或致洛城失奧運主辦權
前進巴黎奧運的億萬富二代 蓋茲女婿在列...但不在美國隊

前進巴黎奧運的億萬富二代 蓋茲女婿在列...但不在美國隊

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂