川普狂言嚇跑外資 台幣探8年低點

外資落跑，台幣探八年低點。(本報資料照片)

受美國總統候選人川普 對台灣與台積電 的發言衝擊，外資延續大逃殺，台北股匯22日同步重挫，台股盤中一度大跌逾700點，台幣盤中貶破32.8元、最低貶近1.5角，外資22日匯出至少逾10億美元，台幣終場貶1.18角，收32.848元，下探逾八年低點，本周將測試33元大關。

22日台北與元太外匯總成交量爆出23.695億美元大量，惟與上周五（19日）的34.37億美元巨量相比明顯縮小。

外資上周五匯出17億美元，22日再流出逾10億美元，短短兩個交易日匯出逾27億美元，更使台幣重貶2.43角。

匯銀人士直言，「美國總統大選民主黨選情惡化，的確是外資匯出重要原因」，現任總統拜登決定退選，現階段共和黨參選人川普的民調呼聲高、領先民主黨，由於川普過去主張貿易保護主義、美國優先，滿口台灣搶美國晶片生意論調，又提及美國應該要跟台灣收費等談話，使得市場風險情緒跟著川普言論惡化，不利科技股與風險資產類股表現，進而拖累台幣走勢。

匯銀主管指出，未來一周，33元將成重要關卡，假設川普再口出不利台灣的言論，台積電信心買盤不回，不排除本周五（26日）之前，台幣就會見到33元。

「老大（央行 ）盤中雖然有出手略為調節美元，但看得出滿溫和的」，匯銀人士解釋，外資22日買美元力道還是太大，台幣開盤不久，隨即貶破32.8元，盤中最低貶至32.878元、貶值1.48角，受到央行尾盤略調節，終場收斂貶幅，以貶1.18角、收32.848元。

匯銀主管指出，上周五已經上演股匯雙殺，出口商在台幣落32.7元附近瘋狂拋匯，當天爆出突破30億美元巨成交量。

但22日台幣貶破32.8元後，出口商原本見獵心喜持續出手，惟見外資持續提款台股匯出，台幣沒有回頭跡象，出口商態度明顯轉為惜售美元，央行也沒有要與市場對作。

在出口商縮手、外資匯出意願高漲下，匯銀人士認為，本周見到台幣貶至33元的機會不小。

根據央行數據，22日美元指數貶值0.06％，台幣成為最弱亞幣，單日重貶0.36％，星元則貶值0.05％、人民幣貶值0.09％，日、韓則呈現升值，其中日圓升值0.33％，居亞幣之冠，台灣主要出口對手國韓元則升值0.01％。