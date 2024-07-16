AI手機爆發 台鏈跟著吃大單

AI手機市況將迎來大爆發。（本報資料照片）

研調機構IDC 15日發布最新報告指出，隨著生成式人工智慧（Gen AI ）開始盛行，讓沉寂已久的智慧手機市場充滿新動能，看好AI手機市況將大爆發，今年出貨量估年增364%、達2.34億支，並將一路成長至2028年。

法人看好，隨著AI手機市況大好，將助攻大立光、聯發科、臻鼎-KY、穩懋、鴻海 、和碩等供應鏈業績。目前包括蘋果、三星、華為、OPPO、小米等品牌大廠都積極推出AI手機新品，尤以今年秋天的蘋果iPhone 16系列新機最受關注。

外界普遍預估，蘋果將首度在今年新機導入各式AI應用，催動新一波換機潮。

手機供應鏈普遍對AI手機發展持正面看法。鏡頭大廠大立光董事長林恩平日前於法說會透露，客戶期盼AI手機能帶動銷售，「這些客戶會要求多備一些量」；此外，手機搭載AI功能成為新趨勢，成本也會因此上升。

手機晶片 大廠聯發科評估今年各營收類別的表現都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。該公司也強調，已推出的天璣9300+晶片，其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，比現今對AI PC NPU要求的40TOPS還要高。

目前外界觀察聯發科的產品重點之一，就是接下來將於第四季發表的手機旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，現已進行投片生產階段，新品的AI相關功能應當會再進一步強化。

PCB方面，法人預期，今年最強AI智慧手機iPhone 16系列將為市場增添活水，相關概念股PCB廠商臻鼎、欣興、華通、台郡、燿華、景碩營運下半年皆將顯著升溫。

穩懋供應手機關鍵零組件功率放大器（PA），隨著時序邁入下半年手機產業旺季，加上不少AI應用都需要網路進行處理，因此PA重要性日益提升，估計下半年PA需求有望回溫，推升穩懋業績逐季走升。

鴻海、和碩為iPhone主要代工廠，以鴻海奪單份額最高，預料也將搶搭這波蘋果AI手機熱潮。

IDC看好，今年AI手機出貨量可望年增364%、達2.34億支，滲透率約19%，預估明年有望較目前成長73.1%，2028年全球AI手機出貨量將達9.12億支，推估2023年至2028年年複合成長率為78.4%。