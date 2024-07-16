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百度無人計程車「太笨」 普及還早

記者賴錦宏／綜合報導
百度旗下的無人駕駛出租車「蘿蔔快跑」，已在北京、上海、深圳、武漢和廣州落地，搶占網約車和出租車市場。（取材自蘿蔔快跑官網）
百度旗下的無人駕駛出租車「蘿蔔快跑」，已在北京、上海、深圳、武漢和廣州落地，搶占網約車和出租車市場。（取材自蘿蔔快跑官網）

百度旗下的無人駕駛計程車（的士、出租車）「蘿蔔快跑」，憑藉超低價格和新奇的體驗，近期在武漢的定單狂漲。無人駕駛商業化提速也引發出租車、網約車司機對失業的擔憂。但專家分析認為，「蘿蔔快跑」還存在許多問題，目前更多是「體驗式」使用，還砸不了網約車司機的飯碗。據稱，「蘿蔔快跑」因反應遲緩，在武漢被戲稱「苕蘿蔔」（「苕」在武漢話有蠢、笨、憨的意思）。

港媒報導，「車子掉頭的時候橫在路中間不動，然後必須請交警打了客服電話，之後客服人員坐進駕駛室，開到馬路邊上。」一段兩輛「蘿蔔」橫停馬路致武漢晚高峰大塞車的影片，在中國社交媒體流傳，影片中的交警一度無奈喊話：「你走下子咧。」另一段影片中，一輛「蘿蔔」打出左轉燈，但無車讓行，拍攝者笑稱，「這苕蘿蔔有點傻，沒人讓它就一直這樣閃。」

專家稱，「蘿蔔快跑」需要優化的地方還有很多，在武漢長江網市民留言板上，不少武漢市民投訴「蘿蔔快跑」車輛在紅燈時衝入路口中央、轉彎時卡頓不動等情況。

體驗者劉爽表示，若趕時間，不會選擇「蘿蔔快跑」，「從我家到上課這條路，如果是老司機的話，直接繞小路過去只需要六、七分鐘，但『蘿蔔快跑』必須走普通大路，紅綠燈比較多，需要十幾分鐘。」

中國工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林相信，現階段無人駕駛汽車更多是一項「體驗項目」，尚不會對傳統計程車司機構成挑戰。還有分析認為，無人計程車運營真正要衝擊到司機就業，很可能要等到下一個經濟周期。以麥肯錫的估計，L4級別自動駕駛出租車和L5級別全自動卡車，其商業可行性預期在2028年至2031年間達到，無人駕駛汽車對司機就業的衝擊，預計最快也要2030年左右。

北京清華大學社會學系教授孫立平發文稱，開網約車是很多人生計最後的依託，無人駕駛計程車至少現在不是上路的時候，經濟困難時刻，不應該與底層搶飯碗。

百度旗下的無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」繼落地北京、上海、深圳、武漢後，版圖又拓展到了廣州街頭，不少廣州網友在社交平台分享自己的乘車體驗。不過業內人士分析指出，無人駕駛計程車必須邁過社會接受度以及交通立法等多道門檻，還需要至少五年時間，才能實現大規模商業化。

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