我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

台積電4奈米晶片 輝達大追單

記者李孟珊、陳昱翔／ 綜合報導

供應鏈傳出，台積電近期準備開始生產輝達（NVIDIA）最新Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU），輝達因應客戶需求強勁，增加對台積電投片量25%，不僅意味AI市場盛況空前，也為台積電下半年業績增添強大動能，並為調高全年展望留下伏筆。

台積電將在18日舉行法說會，現正處於法說會前緘默期，至截稿前，未取得台積電回應。

業界認為，隨著台積電傳出開始生產Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU），意味輝達搭載「地表最強AI晶片」的AI伺服器問世倒數，開啟AI業界新的一頁，預料將成為台積電法說會熱議焦點。

分析師預估，以Blackwell架構打造的輝達B100 GPU平均售價（ASP）為3萬美元至3.5萬美元，串聯Grace CPU與B200 GPU的超級晶片GB200售價則介於6萬美元至7萬美元甚至更高，亦即輝達相關晶片是台積電歷來打造終端售價最貴的晶片，對台積電營運挹注更受期待。

輝達Blackwell架構GPU被譽為「地表最強AI晶片」，配備2080億個電晶體，採用台積電客製化4奈米製程製造，兩倍光罩尺寸GPU裸晶透過每秒10TB的晶片到晶片互連連接成單個、統一GPU，且支援AI訓練和即時大型語言模型推理，模型可擴展至10兆個參數。

業界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等國際大廠都將導入輝達Blackwell架構GPU打造AI伺服器，量能超乎預期，為此，輝達調高對台積電下單量約25%。

輝達擴大Blackwell架構GPU投片量之際，就終端整機伺服器機櫃數量來看，包括GB200 NVL72及GB200 NVL36伺服器機櫃出貨量同步大增，由原預期合併出貨4萬台，大增至6萬台，增幅高達五成，當中以GB200 NVL36總量達5萬台為數最多。

業界估計，GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價180萬美元，GB200 NVL72伺服器機櫃售價更高達300萬美元。GB200 NVL36有36個超級晶片GB200，18個Grace CPU、36個增強型B200 GPU；GB200 NVL72有72個超級晶片GB200，36個Grace CPU、72個B200 GPU。

台積前董座劉德音於6月交棒前已預告，目前看AI應用需求比一年前更樂觀，「今年又是大成長的一年」；現任董座魏哲家也曾透露，AI應用才剛開始，「我跟大家一樣樂觀。」

台積電 輝達 晶片

上一則

折疊手機搶市場 榮耀小米推新品

下一則

義汽車品牌 擬將使用權轉讓中企

延伸閱讀

三星陷罷工危機恐傷AI晶片發展 員工曝「內部氣氛悲觀」：對薪水失望

三星陷罷工危機恐傷AI晶片發展 員工曝「內部氣氛悲觀」：對薪水失望
NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%
不讓輝達開發軟體獨大 英特爾拚2027年軟體營收達10億

不讓輝達開發軟體獨大 英特爾拚2027年軟體營收達10億
台積電帶動美AI股大輪動 由軟體股「恐慌」轉進晶片股

台積電帶動美AI股大輪動 由軟體股「恐慌」轉進晶片股

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火