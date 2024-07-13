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和碩董座童子賢：台灣產業已變偏食小孩

記者吳凱中／綜合報導
和碩董事長童子賢出席工商協進會會員大會，強調台灣產業「不要偏食」。(記者黃義書／攝影)
和碩董事長童子賢出席工商協進會會員大會，強調台灣產業「不要偏食」。(記者黃義書／攝影)

和碩董事長童子賢12日強調台灣產業「不要偏食」的看法，建議未來發展方向除了持續站穩高科技業外，在服務業、農業等面向都要關注，同時，童子賢也認為，今年下半年景氣看起來會比上半年樂觀，「大家現在應該要回去好好的鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

童子賢昨日受邀出席工商協進會會員大會，以「產業發展與世界局勢」為主題發表演講。他說，台灣GDP規模全球排名22，人口全球排名57。台灣雖是小小彈丸之地，但在目前全世界發揮非常重要影響力。

童子賢表示，高科技產業表現不錯，當然要站穩，但是台灣目前出口的大部分都是工業產品，尤其是高科技產品。

童子賢形容，台灣產業已變成一個「偏食的小孩」，獨沽一味好時很好，但就像森林中林相只有單一植物的話，會有一枯俱枯風險，「百花齊放的時候很漂亮，枯萎的時候就同時枯萎。」這樣的現象其實是缺少分散風險的概念。

童子賢建議，台灣產業未來方向，第一、除了要站穩高科技業外。第二、強化服務業國際競爭力。第三、重啟創業潮流。第四、重新布局製造業版圖。第五、不要忽略農業是戰略產業。

此外，媒體問及今年下半年景氣看法，童子賢回應，下半年景氣看起來是會比上半年樂觀，過去一年半整個產業景氣有一點低迷，主要是因為疫情結束之後，忽然疫情期間準備好的產能、原物料及產品都塞車，大家花了一年以上時間消化庫存。

童子賢預估，到下半年業界消化庫存完畢，也有新的需求出現，加上下半年本來就是很多新科技產品發表的季節，會刺激消費，就像春耕、夏雨、秋收，「大家應該要回去好好的鍛鍊體力，準備迎接這個秋收。」

隨著iPhone 16系列有望於9月亮相，相關代工廠本季進入量產，法人預估，和碩本季營收將優於上季，下半年營運將呈現逐季成長態勢。

和碩先前預期，在資訊產品方面，AI PC於今年5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年，全年來看資訊產品業務持平或個位數增長。而消費性產品下半年則是傳統旺季。

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