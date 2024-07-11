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華為智選車盟友 上半年財報兩樣情

記者謝守真／綜合報導

華為近來持續擴大智選車業務朋友圈，旗下鴻蒙智行「三界」合作的A股上市車企紛紛發布2024年上半年業績預告，呈現有喜有憂，其中賽力斯轉虧為盈，江淮汽車淨利年增近九成，而北汽藍谷虧損擴大。

綜合界面新聞、紅星新聞等報導，最先與華為合作的賽力斯在2024年上半轉虧為盈，預料今年上半年營收為人民幣639億元至660億元（約87.8億美元至90.7億美元），年增479%至498%；歸母淨利人民幣13.9億元至17億元（約1.9億美元至2.3億美元），去年同期為淨虧損人民幣13.4億元（約1.8億美元）。

值得一提的是，這是賽力斯自2019年以來首次半年報有望獲利。此前，2020年至2023年，賽力斯已連續四年虧損，總計淨虧損人民幣98.35億元（約13.5億美元）。賽力斯業績大幅提升，主要是得益於與華為合作的智選車型「問界」的持續大賣。

然而，華為另一家智選車夥伴北汽藍谷仍陷虧損泥沼。北汽藍谷預計上半年淨虧損人民幣24億至27億元（約3.2億美元至3.7億美元），去年同期淨虧損19.8億元（約2.7億美元），虧損擴大。

今年上半年，北汽藍谷累計銷售2.8萬輛，年減20.4%。不過，其與華為共同打造的「享界」首款車型S9將於8月上市。目前，北汽藍谷股價已提前受惠，近一個月漲幅超過30%。

另，尚未公開智選車品牌名稱的江淮汽車則預料，今年上半年歸母淨利人民幣2.9億元（約3986萬美元）左右，年增86.86%。上半年，江淮汽車累計銷售20.6萬輛，年減7.6%。

華為

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