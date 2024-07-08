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規避歐盟關稅 比亞迪投10億美元在土耳其建廠

記者黃雅慧／即時報導
比亞迪董事長王傳福。(中新社資料照)
比亞迪董事長王傳福。(中新社資料照)

綜合路透、法新社報導，大陸電動車巨頭比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾（Mehmet Fatih Kacir）8日在伊斯坦堡簽署投資協議。比亞迪將在土耳其投資10億美元，建設一家年產能為15萬輛電動車的工廠，預計2026年投產。外界認為此舉有助比亞迪電動車避開歐盟加徵的反補貼關稅

該簽約儀式由土耳其總統厄多安進行見證。

卡西爾也在其社交媒體X公布簽約儀式的現場照片，並稱比亞迪將在土耳其建立一個電動和可充電混合動力汽車生產設施，年產量為15萬輛，並建立一個移動技術研發中心，並可提供5,000個工作機會。

卡西爾也稱，鑑於土耳其與歐盟的關稅同盟關係，這項合作可能有助於包括比亞迪在內的投資者進入歐洲市場。

據了解，土耳其與歐盟之間的關稅同盟關係始於1995年。在該關係下，土耳其製造的汽車進入歐盟享有關稅優惠待遇，這也使得伊斯坦堡周圍的馬爾馬拉地區已成為世界汽車工業的主要中心之一。

歐盟對大陸電動車加徵高達37.6%的臨時關稅，其中比亞迪加徵17.4%，並自5日起生效，將實施近四個月。

除了比亞迪外，大陸車企也尋求與土耳其合作可能性，路透報導，土耳其執政黨正義與發展黨副主席斯拉卡亞（Zafer Sirakaya）透露，廣汽集團正與土耳其汽車聯合控股集團（TOGG）就成立合資企業的可能性進行談判。

土耳其 歐盟 關稅

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