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小米智慧廠啟用 年產千萬支手機

記者黃雅慧／綜合報導
小米首座手機智慧工廠小檔案 資料來源：小米董事長雷軍微博
小米首座手機智慧工廠小檔案 資料來源：小米董事長雷軍微博

小米集團董事長雷軍8日在微博發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智慧工廠正式啟用，該廠總投資人民幣24億元（約3.3億美元），建築面積8.1萬平方公尺（約2.4萬坪），年產能1000萬支旗艦手機。雷軍也預告，即將在本月發布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊手機在此生產。

雷軍提及，新一代小米手機智慧工廠獲得「國家級智慧製造標竿企業」認證。而今年小米落成兩座智慧工廠，分別是昌平手機工廠與亦莊汽車工廠，並再度要大家稱他「雷廠長」。

事實上，關於小米新款折疊手機MIX Fold 4的手機訊息近期已經在中國網路上曝光，中國數碼博主爆料，該款手機基本配置：驍龍8 Gen3晶片、50Mp大底多焦段方案、徠卡Summilux鏡頭、雙向衛星通信、5000+mAh電池等。

外界認為，小米工廠的建造有兩大意義：一方面代表小米手機銷售亮眼。

今年第1季，小米手機市場占有率為14%，相較去年同期增加3個百分點，位居全球第三，僅次於三星和蘋果，意味銷售優勢仍存。

另一方面，小米工廠的建造代表小米正擺脫依賴代工的外界印象、去掉「組裝廠」的帽子。雷軍在2024中關村論壇年會上曾說：「工廠落成的時候我特別激動，以前有一些人經常詆毀我們是組裝廠，因為我們一個工廠也沒有。但今天我很自豪，終於可以被叫成『雷廠長』。」

中媒報導，該工廠是小米史上第一座自有大規模手機工廠，啟用將成為小米智慧製造的關鍵里程碑。

該廠具有96.8%包裝設備自研率，100%工廠軟體自研率，全廠專利數量超過500件，專注旗艦手機生產，實現24小時不停運轉，日均產量可達3萬支智慧手機。

小米集團合夥人、總裁盧偉冰曾透露，小米昌平工廠是小米第一座真正意義上的智慧工廠，小米14海灣藍限定色、小米14 Ultra工藝創新的關鍵驗證，都來自這裡。

另一方面，證券時報報導，小米在北京亦莊的汽車工廠6月已經開啟雙班生產，單月交付已突破1萬輛。7月1日起，小米SU7系列交付進一步加速，鎖單後預計交付周期最多可縮短五周。

小米 投資 晶片

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