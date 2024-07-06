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中國人行與金融機構簽借入協議 準備出手為債市降溫

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行平抑過熱的債券市場，準備出手「作空」國債。（路透資料照片）
中國人民銀行平抑過熱的債券市場，準備出手「作空」國債。（路透資料照片）

中國人民銀行（中國央行）準備出手「作空」國債，以平抑過熱的債券市場。中國官媒「證券時報」指出，人行已與幾家主要金融機構簽訂債券借入協議，已簽協議的金融機構可供出借的中長期國債有人民幣數千億元，將視債券市場運行情況，持續借入並賣出國債。

受消息影響，5日國債期貨全線下跌，30年期主力合約跌0.31%，10年期主力合約跌0.14%，五年期主力合約跌0.07%，二年期主力合約跌0.02%。

彭博引述知情人士的話報導，中國央行已與工商銀行簽訂借券協議，並與郵政儲蓄銀行溝通借券事宜，目的在新流動性管理機制下，為過熱的債券市場降溫。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，這次中國央行借入國債，主要還是幫忙解決房地產泡沫化問題。「照理來講，應該長天期國債殖利率要高於短天期的殖利率，但中國民眾看衰景氣，所以都是跑去買長天期的國債，不去買短天期的國債，造成長天期國債殖利率不斷走低，這樣恐怕會造成利率倒掛，代表經濟可能會走入衰退。」

因為是首次操作，據統計數據分析估算，人行可能從最活躍成交及漲幅最大債券出手整頓，王國臣認為，20年期國債、30年國債兩檔債最值得留意。

澎湃新聞報導，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔稱，人行若出售國債可能會吸收銀行間流動性，或需透過降低存款準備金率等方式對沖；中期而言降息可期。

中信證券首席經濟學家明明表示，人行採取信用方式借入，代表將不會向融出國債的銀行提供質押品，這也代表借券的過程將不會實現流動性投放。

此外，人行表明將採用無固定期限的借券方式，代表人行對殖利率曲線的控制將不會局限於某一期限品種。相較於防止長端殖利率過低，人行的意圖或在於完整控制一條斜率向上的殖利率曲線。

國債 殖利率 債券

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