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彭博：IRS因台灣央行意外緊縮頻頻走高 或許已反映過頭

編譯劉忠勇／綜合外電
目前IRS利率反映未來一年大約升息三次、每次各半碼（12.5基點）。（路透）
目前IRS利率反映未來一年大約升息三次、每次各半碼（12.5基點）。（路透）

台灣央行接連意外升息，導致利率交換（IRS）市場的利率居高不下，不過，愈來愈多交易者認為，市場對升息風險已押注過度。

自從央行上個月宣佈調高存款準備率之後，用來衡量利率預期的1年和2年期IRS 便一直盤踞高位。台灣為抑制壓力，3月也意外升息。

目前IRS利率反映未來一年大約升息三次、每次各半碼（12.5基點）。不過，不少市場人士認為利率可能已見頂，建議改站在利率收取方的交易，以便在利率下降時獲利。

Robeco Group亞洲主權策略師Philip McNicholas受訪表示，「儘管曲線已經趨陡，但短期內，利率要進一步上行的空間似乎有限」；與歷史走勢相比，市場目前對貨幣緊縮的定價程度可說有些「過度」，「這當中可能醞藏收取前端利率的交易機會。」

美國銀行在上周一份報告中也說，台灣IRS的陡峭程度恐無以為繼，並建議繼續站在收取方。

彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指出，「目前的IRS定價比6月央行會議前的水平高出約20個基點，這顯然太多了。」無論如何衡量，現在收取利率都是不錯的選擇。

趙志軒表示，基於其他地區央行都在準備降息，「放眼整個亞洲，今年台灣IRS市場的變化肯定最精采。」

利率 IRS 央行

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