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人行引導 人民幣跌至8個月低點 策略師：預期持續走低

記者林茂仁／綜合報導
人民幣跌跌不休，官方中間價3日調降21基點至7.1312，並帶動在岸及離岸人民幣雙雙跌破7.27及7.31，三個價位都來到近八個月低點，顯示中國央行有意引導人民幣貶值。（新華社資料照片）
人民幣跌跌不休，官方中間價3日調降21基點至7.1312，並帶動在岸及離岸人民幣雙雙跌破7.27及7.31，三個價位都來到近八個月低點，顯示中國央行有意引導人民幣貶值。（新華社資料照片）

人民幣跌跌不休，官方中間價3日調降21基點至7.1312，並帶動在岸及離岸人民幣雙雙跌破7.27及7.31，三個價位都來到近八個月低點，顯示中國人民銀行（中國央行）有意引導人民幣貶值。

瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰表示，假如人行以逐步釋放貶值壓力的結果為目標，人行或於未來一段時間繼續調低人民幣中間價，直至人民幣即期匯率（在岸價）擺脫在中間價上下2%交易區間的下限為止。

中金公司研究報告分析，美國政策利率繼續維持高位，歐央行、加拿大央行、瑞士央行則轉向降息，這帶來強美元以及非美貨幣的普遍下行壓力，且中美利差倒掛壓力仍大，外部環境尚不支持人民幣匯率走強，不過，人民幣對美元匯率在亞洲貨幣震盪中仍相對穩健。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期離岸人民幣對美元匯價波動下行，主要原因是伴隨聯準會推遲降息預期升溫，以及美國經濟基本面持續強於歐洲和日本，6月以來美元指數走高，由此導致人民幣對美元被動貶值。

人行行長潘功勝日前表示，今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷推後，中美利差保持在相對高位，人行堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，但同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，人民幣匯率在複雜形勢下保持基本穩定。

潘功勝表示，人行應對外匯市場波動的經驗也更加豐富，今年主要經濟體貨幣政策逐漸轉向，美元升值動能減弱，國內外的貨幣政策周期差趨於收斂，這些因素共同作用，有利保持人民幣匯率的基本穩定和跨境資本流動平衡，擴大中國貨幣政策的操作空間。

華金證券認為，出口不確定性顯著提升，可能導致人民幣貶值壓力有所加大，預計人民幣對美元匯率下半年將在7.25-7.35區間內窄幅波動。中信證券表示，人民幣更為重要的支撐或在於人行穩匯率工具的強度；預計後續人行穩匯率政策有望保持強度，人民幣匯率雖有壓力，但貶值空間有限，突破前低的機率不大。

匯率 貨幣 央行

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