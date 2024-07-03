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「滬九條」政策發威 上海二手房市寫3年來新高

記者黃雅慧／綜合報導

上海二手房市況轉旺，6月共計網簽（網上備案）2.6萬套，月增41.1%。安居客上海房產網監測，該網簽數據不僅創下今年新高，更創下2021年6月以來最高單月成交紀錄。新房成交也逐漸被帶動，多個熱門建案也出現「日光盤」（指某個建案在開售當天就被搶購一空）。外界認為上海在5月底上路的「滬九條」政策力度正在產生作用。

澎湃新聞引述安居客上海監測數據顯示，新政之前，上海二手房網簽的數據大概維持在日均500套的量級，周末偶爾達700至800套的水準，但並未超過900套；新政策實施後，月內6天單日成交量超過1000套。顯示新政前後有差異。不過，中指研究院監測數據顯示，6月上海二手房單位均價較5月下跌0.75%、年跌6.22%。顯示二手房銷售數據仍是「以價換量」。

新房部分，安居客數據顯示，6月上海新房共網簽1.4萬套，較5月增長約16.71%。其中，6月下旬新房市場成交量開始上升，尤其是6月底有連續兩日成交量超過1000套。此外，天安1號二期、新楊思·上園二期、中海領邸·玖序與中海·順昌玖里&恆昌玖里49套風貌別墅等熱門建案也呈現開盤即售罄的「日光盤」。園二期、中海領邸·玖序與中海·順昌玖里&恆昌玖里49套風貌別墅等熱門建案也呈現開盤即售罄的「日光盤」。

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