中國5月手機市場旺 出貨量年增16.5%

華為Pura70系列手機。（取材自IT之家）

中國信通院28日發布數據顯示，2024年5月，中國國內市場手機出貨量3032.9萬部，年增16.5%；其中，5G 手機2553.1萬部，年增26.6%，占同期手機出貨量的84.2%。

1月至5月，中國國內手機出貨量1.22億部，年增13.3%，其中5G手機1.02億部，年增 20.3%，占同期手機出貨量的83.9%。2024年5月，中國國產品牌手機出貨量2530.1萬部，年增12.8%，占同期手機出貨量83.4%；上市新機型46款，年增48.4%，占同期手機上市新機型數量的93.9%。

1月至5月，中國國產品牌手機出貨量1.02億部，年增18.8%，占同期手機出貨量的83.4%；上市新機型166款，年減1.8%，占同期手機上市新機型數量92.7%。

智慧手機的部分，2024年5月出貨量為2860萬部，年增13.5%，占同期手機出貨量的94.3%；上市新機型37款，年增37.0%，占同期手機上市新機型數量的75.5%。

1月至5月，智慧手機出貨量1.15億部，年增11.1%，占同期手機出貨量的94.4%；上市新機型130款，年減17.7%，占同期手機上市新機型數量的72.6%。