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中國服務業擴大開放 加強吸引外資

記者黃雅慧／綜合報導

中國國務院總理李強26日主持召開國務院常務會議指出，要推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資。

在具體措施上，會議提及要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。

會議表示，要持續提升投資便利化水平，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，進一步強化服務保障機制；打造「投資中國」品牌，修訂發佈新版《鼓勵外商投資產業目錄》，提高外籍人員工作便利度。

中國人民大學經濟學院教授王孝松表示，中國具有超大規模的國內市場，也具有開拓和利用國際市場的良好基礎，在構建新發展格局目標的引領下，要不斷擴大開放範圍和領域，堅持深化改革與擴大開放並舉，對標國際高標準經貿規則，持續打造市場化法治化國際化一流營商環境。

為進一步鼓勵外商投資，中國國家發改委日前表示，國家發改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作，全國目錄的修訂將繼續以製造業作為鼓勵外商投資的重點方向，同時促進服務業和製造業融合發展，加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度。

中國商務部最新數據顯示，今年前五月實際使用外資金額人民幣4125.1億元（約567.8億美元），年減28.2%，引起外界關注，甚至有分析認為中國吸引外資的傳統優勢正在弱化。

中國人民大學經濟研究所教授毛振華近期在北京日報撰文指出，在大國博弈和逆全球化趨勢的背景下，中國繼續引進外資有助於減緩產業鏈特別是高端產業鏈外移的壓力。

此外，在亟須提高全要素生產率狀態下，外資依然能夠帶來技術、管理以及商業模式等領域的外溢效應。

投資 國務院 李強

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