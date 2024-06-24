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北京國資接手 瑞信證券將成中國國資控股企業

記者黃雅慧／即時報導
瑞士證券（Credit Suisse）在3月被瑞銀（UBS）收購，在經過瑞銀與方大證券轉讓85%股權後，在中國業務擬由北京國資公司接手。(路透)
瑞士證券（Credit Suisse）在3月被瑞銀（UBS）收購，在經過瑞銀與方大證券轉讓85%股權後，在中國業務擬由北京國資公司接手。(路透)

瑞銀集團和中國方正證券24日先後表示，擬聯合轉讓所持有的瑞信證券股權給北京國資公司，合計約85%股權，交易對價約人民幣15.4億元。交易完成後，瑞銀和北京國資公司將分別持有瑞信證券14.99%和85.01%的股權。這意味瑞信證券成為中國國資控股企業。

瑞銀集團表示，北京國資公司與瑞銀集團有著近20年的緊密合作關係，本次收購瑞信證券股權是雙方合作的進一步延伸，也是落實中國官方和北京市對於金融服務實體經濟相關要求的具體舉措。

公開資料顯示，瑞信證券的前身為瑞信方正證券，其成立於2008年，是由瑞士信貸銀行（簡稱瑞信）與方正證券於中國成立的合資證券公司，雙方持股比例最初為方正證券持股佔比66.70%，瑞信持股佔比33.30%；瑞信2020年單方面向瑞信方正證券增資，持股比例增至51%，成為其控股股東；方正證券在此輪增資後，持股比例降至49%，失去控制權；2021年6月29日，瑞信方正證券更名為瑞信證券。

瑞信證券在2023年實現營收人民幣1.57億元，年減45.58%；淨利潤為虧損1.99億元，瑞信證券已連續兩年虧損，2022年淨虧損額為2.54億元。

對於瑞信證券持續虧損，證券時報引述分析認為，瑞信證券由於被大股東瑞信集團拖累，導致在中國區域展業不順，業績出現虧損，此番股權正式出售，對於第二大股東方正證券來說屬於利好。

此前，對於瑞信證券後續有許多傳聞，有消息指出，海外知名量化巨頭城堡證券計劃收購瑞信證券，以此擴大業務規模；隨後又有消息傳出，螞蟻集團願意出高價拿下瑞信證券以獲得券商牌照。不過都未獲證實。

證券 螞蟻集團 利潤

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