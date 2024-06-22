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蘋果AI進中國 找在地伙伴引路

記者林宸誼／綜合報導
蘋果傳正尋找中國合作夥伴來協助提供Apple AI服務。圖為蘋果在上海的門市。（路透）
蘋果傳正尋找中國合作夥伴來協助提供Apple AI服務。圖為蘋果在上海的門市。（路透）

蘋果（Apple）傳正與百度、阿里巴巴及初創公司百川智能等擁有人工智慧（AI）大模型的中國公司進行談判，冀尋找中國合作夥伴來協助提供Apple AI服務。

網易科技報導，先前蘋果已宣布與OpenAI合作，將ChatGPT導入iPhone、iPad和Mac產品，但由於ChatGPT及其他西方背景的AI大模型未能在中國使用，促使蘋果必須要尋找中國合作夥伴。

在中國市場，企業在引入基於語言大模型的AI聊天機器人前，必須獲得政府批准，監管機構會審查大模型，以確保大模型不會以政府不批准的方式影響公眾輿論。截至3月，中國網信辦已批准117個生成式AI產品，但沒有任何一個是外國企業所開發。

知情人士透露，今年初，蘋果曾探討在中國銷售的產品中，使用外國大型語言模型的可能性，但發現中國監管機構不可能批准，因而促使蘋果加速轉向與當地合作夥伴進行談判。

與蘋果同樣狀況，南韓三星電子在今年推出Galaxy S24智慧型手機系列，也具有生成式AI功能，在美國與其他地區多是使用三星自己的生成式AI引擎以及長期合作夥伴Google的人工智慧功能。

但同樣的這些AI模型在中國也無法使用，使得三星轉向兩家中國公司合作，包括搜尋引擎龍頭百度以及軟體製造商美圖。

三星發言人表示，該公司選擇與百度合作，是因為三星認為百度提供了中國市場上最具競爭力的商業化大語言人工智慧模式。

AI 三星 百度

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