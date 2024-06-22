我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

針對台灣進口苯乙烯 中國續徵反傾銷稅

財經新聞組／綜合報導

中國商務部21日發布複審裁定公告，對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年，23日起生效實施。

中央社報導，中國商務部官網21日發布複審裁定公告，作出上述表示。

中國2018年6月23日起，對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯（Styrene Monomer, SM）徵收反傾銷稅，稅率分別為，韓國6.2%－7.5%、台灣3.8%－4.2%、美國13.7%－55.7%，實施期限為5年。

中國商務部稱，由於中國苯乙烯產業申請，去年6月23日起對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終複審調查；考量倘若終止反傾銷措施，恐再有傾銷發生的可能性，於是裁定繼續徵收。

中國商務部並稱，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自今年6月23日起，對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年，徵收反傾銷稅的產品範圍與原有反傾銷措施適用產品一致。

其中，對於台灣化學纖維股份有限公司徵收稅率為3.8%、其他台灣公司為4.2%。韓國公司徵收稅率最高達7.5%，美國公司徵收稅率最高達55.7%。

商務部 國務院 關稅

上一則

台灣5月新增房貸破千億台幣 「新青安」占4成

下一則

美股最錢線／不是數位黃金 比特幣走跌恐拖累科技股

延伸閱讀

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調
美國赴中留學生銳減 新一代漢學家恐斷層

美國赴中留學生銳減 新一代漢學家恐斷層
普亭前腳剛走 康達將訪越南重申承諾

普亭前腳剛走 康達將訪越南重申承諾
內唐亞胡喊話白宮惹議 美國以色列關係緊張

內唐亞胡喊話白宮惹議 美國以色列關係緊張

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種