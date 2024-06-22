針對台灣進口苯乙烯 中國續徵反傾銷稅

中國商務部 21日發布複審裁定公告，對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年，23日起生效實施。

中央社報導，中國商務部官網21日發布複審裁定公告，作出上述表示。

中國2018年6月23日起，對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯（Styrene Monomer, SM）徵收反傾銷稅，稅率分別為，韓國6.2%－7.5%、台灣3.8%－4.2%、美國13.7%－55.7%，實施期限為5年。

中國商務部稱，由於中國苯乙烯產業申請，去年6月23日起對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終複審調查；考量倘若終止反傾銷措施，恐再有傾銷發生的可能性，於是裁定繼續徵收。

中國商務部並稱，國務院關稅 稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自今年6月23日起，對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年，徵收反傾銷稅的產品範圍與原有反傾銷措施適用產品一致。

其中，對於台灣化學纖維股份有限公司徵收稅率為3.8%、其他台灣公司為4.2%。韓國公司徵收稅率最高達7.5%，美國公司徵收稅率最高達55.7%。