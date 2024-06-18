鞏固競爭力 9/25起港交所不再因天候因素休市

香港特首李家超宣布，9月25日起，港交所在惡劣天氣下也不會休市。（路透）

颱風天一旦台北市停止上班，台灣股市就跟著休市，香港 也有類似情況。不過香港特區行政長官李家超18日宣布，香港交易所未來在惡劣天氣下將不停市，該項安排自9月25日起實施。

根據現有規定，在遇到惡劣及極端天氣會對港股市場交易產生影響，若發生8號或以上颱風警告信號和黑色暴雨，港股或需要停市一日或半日。但許多人認為該規定對於港股流動性有損。

香港電台網站報導，李家超表示，在新安排下，投資 者在香港發出了8號或以上的颱風信號，或黑色暴雨警告期間，可以如常買賣香港股票及衍生產品，亦可透過滬深股通，買賣A股等。

李家超說，全球主要股票市場包括深圳和上海，在惡劣天氣下仍維持交易，香港現在做法是另類，而香港作為國際金融中心，沒有理由不看齊，又說絕大部分交易都屬於電子化，沒有合理理由其他市場在惡劣天氣下可以不停市而香港做不到。

李家超說，佔市場交易總額約九成的經紀商和銀行界等都支持實施不停市的安排。他說，該安排能鞏固港交所的競爭力，增強香港作為國際和內地市場相向門戶角色，而新安排在9月下旬開始實施，是給業界有足夠時間作準備，同時政府和有關機構會支援小型證券 行作準備。

港交所曾指出，自2018年以來，惡劣天氣已導致香港市場11次停市，其中4次發生在2023年，停市維持了數小時至整個交易日不等。因此建議，交易安排將不再受惡劣天氣影響。

港交所因天候因素停市影響有多大？去年證券時報對此進行估算，從港交所2023年上半年交易費及交易系統使用費數據顯示，以期內現貨、期貨市場交易日數120日和129日計算，港股一日交易費相關收入可達港幣2,174萬元，停市兩日就意味著損失港幣4,300萬元交易費用，這還尚未計算結算系統收費的影響。

此前爭議在於市場公平與工作人員安全。香港多位券商人士曾指出，雖然香港是國際金融中心，但香港的股票交易系統並沒有大陸發達，事實上很多老一輩投資人要靠打電話下單。一旦停電或通信信號出了問題，就會給投資者造成損失，有違市場公平；另外，證券從業人員和投資者往來交易所的途中安全也難有保障。