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一手買台積普通股…一手做空ADR 小心翻車

編譯季晶晶／綜合報導

台積電憑藉技術領先優勢坐擁AI紅利，後市看俏，外媒頻頻釋出做多言論。繼巴隆周刊（Barron's）高喊台積電ADR「驚人便宜」之後，彭博報導，過往一手在台北股市買進台積電普通股，另一手做空台積電ADR的套利模式，現在有極大遭軋空風險，甚至恐面臨「恐慌性平倉」。

彭博資訊彙編數據顯示，在AI熱潮推動下，台積電ADR相對於台灣普通股本季平均溢價創2009年以來最高。截至上周五（14日），兩者價差近21%，遠高於五年均值的不到8%。今年2月農曆年台股休市期間，價差曾達30%。

台積電昨天普通股跌1元、收921元；周一ADR早盤漲1.26%、報174.68美元，兩者價差仍高達兩成左右。

台積電每單位ADR表彰普通股5股，由於ADR發行量較少，普遍與普通股存在價差，過往常被外資或大型投資機構用來與普通股交互買賣進行套利，但隨著AI風潮浪起，愈來愈多國際投資人買進台積電ADR，使得台積電ADR與普通股價差日益擴大，不少投資人仍對台積電普通股與ADR價差套利操作樂此不疲。

Pictet資產管理公司亞洲特殊情況部門主管威瑟（Jon Withaar）說，「很多人都採取套利策略，並期待台積電美股相對於台股的溢價，回落到長期公允價值水準」，但是此一溢價仍可能走升，「屆時（回補）恐將帶來很多痛苦」，使套利的盤算落空。

頂尖技術加上合理估值，使得台積電成為全球AI投資人的最愛之一。今年截至上周五收盤，台積電ADR已飆升66%，但台灣普通股僅上漲55%，而兩者估值都遠低於2021年觸及的高點。

台積電ADR表現優異，是因為海外投資人更容易買到，且被納入費半指數，以及VanEck半導體ETF和iShares半導體ETF等交易所交易產品，而追蹤這些產品的基金，都必須買進台積電ADR。

研究業者Periscope Analytics創辦人佛瑞塔斯說：「這是供需動態。並非所有外國投資人都能買台股，因此他們更願意持有ADR。再加上有些指數只參照ADR，因此ETF基本上都買美股。」

Pictet的威瑟表示，AI熱潮還沒有結束，他樂於等待溢價擴大，甚至可能迫使賣出台積電ADR的投資人「恐慌性平倉」。

業界人士分析，彭博這篇報導，釋出台積電ADR多方訊息，認為股價還會漲，這也是近期外媒對台積電股價走勢普遍的觀點。此前，巴隆周刊也點名，台積電ADR「驚人便宜」，以未來一年獲利預測估算的本益比，只有23倍，比輝達折價33%。

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