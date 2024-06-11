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售價4140美元起 蘋果Vision Pro中國國行版28日發售

記者黃雅慧／即時報導
蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架。（取自蘋果中國官網）
蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架。（取自蘋果中國官網）

蘋果中國官網11日顯示，蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架，256GB版售價人民幣2萬9,999元（約4140美元），將在14日9時開啟預售，並於28日正式發售。

中國官網還顯示，蘋果Vision Pro國行版512GB版人民幣3萬1,499元（約4348美元），1TB版3萬2,999元（約4555美元）。每位顧客限購2部。

蘋果副總裁、大中華區董事總經理葛越11日發布微博表示，國行Vision Pro預購將於14日開啟，自28日起，大家可以憑預約在Apple Store零售店進行體驗。

快科技報導，蘋果Vision Pro購買者需要先測量頭圍，可以通過支持Face ID的設備掃描兩次頭部來確定尺寸。

因不可佩戴框架眼鏡使用，所以根據視力情況還需要額外購買光學插片。其中，蔡司光學插片老視版售價人民幣799元，蔡司光學插片處方版售價人民幣1,199元。與此同時，Vision Pro國行版還支持AppleCare+服務，需要額外再付費3,999元，可提供2年內的保修服務。

蘋果10日晚間舉辦WWDC24開發者大會並宣布，蘋果MR頭顯Vision Pro將在全球上市，首批上市地區包括中國。澳洲、加拿大、法國、德國和英國的客戶可自28日5時開始預訂Vision Pro，並於7月12日開始發售。

蘋果對Vision Pro寄予厚望，被視為在未來十年能夠取代iPhone的新產品。按蘋果CEO庫克說法，這是一個「全新的增強現實平台」，是一部「空間計算設備」，能將數位化內容融入真實世界，實現增強世界。

Vision Pro去年6月在蘋果全球開發者大會上發布，起價3,499美元，並於2月2日在美國正式上市。不過該款產品消費者使用體驗不佳，包括配戴舒適度等問題，加上未有更多應用場景，因此銷量不理想。

今年以來，關於Vision Pro在中國上市的消息不斷，先是庫克3月底在北京中國發展高層論壇2024 年年會現場表示，Apple Vision Pro將在今年內於中國市場上市；中國質量認證中心網站則在5月14日披露，蘋果的頭顯產品Vision Pro已通過中國的3C認證。

Apple 庫克 澳洲

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