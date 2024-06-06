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鴻海營收衝高 上調Q2展望

記者蕭君暉／綜合報導

受惠人工智慧（AI）產品需求優於預期，鴻海5日公布5月營收5502億元（台幣，下同，約169.9億美元），月增7.6%，為6個月來高點、同期新高，年增22.0%，鴻海並上調第二季營運展望。

鴻海表示，本季為傳統淡季，主要產品進入新舊轉換期，原預估第二季營運呈現季增、年增的表現，但因AI伺服器需求高，本季能見度有望優於預期。鴻海累計今年前五月營收2.38兆元，年增1.7%，為同期次高。

鴻海公告預計7月2日除息，每股配發5.4元現金股利，總計將發出748.6億元。以鴻海創辦人郭台銘截至今年4月持股近174.21萬張估算，預計可領到逾94億元股利。鴻海5日股價收175.5元，上漲4.5元。此外，鴻海年度員工酬勞分派也預計發出82.6億元。

鴻海表示，依5月營收較前一月表現，其中「電腦終端產品類別」月對月強勁成長，主要受惠新產品（蘋果iPad系列）上市；「雲端網路產品類別」顯著成長，主要因為AI雲端產品拉貨動能增加。

至於「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」 約略持平。其中，消費智能產品的零組件出貨增加，但是非主要業務需求下降，使得元件及其他產品類別持平。

5月營收與去年同期相比，其中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」強勁成長，主要受惠新產品上市，以及AI雲端產品拉貨動能增加。「消費智能產品類別」相較去年持平。

鴻海累計今年前五月營收2.38兆元，年增1.7%。其中「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長，主要是AI伺服器需求強勁，且主要業務的零組件出貨增加。

至於「電腦終端產品類別」顯著成長，主要受惠新產品上市；「消費智能產品類別」則略微衰退，因為中國鄭州廠區受疫情影響，訂單推遲到去年第一季生產，導致基期較高。

展望今年，由於受惠AI伺服器需求爆發，法人預估，鴻海今年營收與獲利可望再戰新高。鴻海董事長劉揚偉看好，受到AI伺服器加持，2025年營收有機會挑戰7兆元，改寫新猷。

鴻海 AI 雲端

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