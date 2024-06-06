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比亞迪子公司電芯 傳打入Tesla儲能鏈

記者黃雅慧／綜合報導

據晚點LatePost網站報導，比亞迪子公司弗迪電池已在3月與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協議，將於明年第一季向特斯拉供應儲能電芯。

一位知情人士稱，弗迪供應比重超過20%。上海特斯拉儲能工廠的設計年產能為40GWh（百萬度），弗迪的訂單對應滿產狀態下超過8GWh的供應量，依行業價格推算，年訂單價值約為人民幣35億元（約4.8億美元）。但該消息尚未獲比亞迪官方回應。

特斯拉儲能業務的模式為：從供應商處採購電芯，組裝成整套的儲能系統。用於辦公樓和工廠的商用大型儲能系統為Megapack，家用系統為Powerwall，其中Megapack給該業務貢獻了約80%的收入 。

在2023年全年，特斯拉唯一儲能電池供應商為寧德時代。報導稱，或許是出於平衡成本和掌握更多議價權的考慮，特斯拉現在決定引入弗迪作為新的供應商。一位接近比亞迪的人士稱，「比亞迪給了特斯拉最好的價格，已貼近成本線。」

報導指出，特斯拉上海儲能工廠目前只規畫了Megapack產品線。據了解，該工廠的電芯第一供應商已確定為寧德時代，第二供應商為弗迪。

特斯拉第一季發電及儲能業務營收為16.35億美元，年增7%。特斯拉CEO馬斯克在去年第四季業績電話會上曾說，預測特斯拉的能源業務的增長速度會超越汽車業務，且正在實現。

據特斯拉第一季財報，其儲能系統毛利率約25%，比汽車業務高9.5個百分點，毛利率為特斯拉所有業務第一。代表特斯拉作為採購電芯的儲能系統製造商享受著高毛利。

弗迪官方訊息顯示，弗迪儲能電池去年銷量達28.4GWh，年增速超過136%，是比亞迪汽車銷量增速的兩倍多。代表儲能業務也是比亞迪集團目前增長最快的業務。

據第三方分析機構InfoLink統計，寧德時代和弗迪去年位列全球儲能電芯市場前兩名，寧德時代的市占超過35%，弗迪市占為13% 。

不過儲能電芯在銷量增長狀態下，行業目前也陷入價格戰，儲能電芯均價在去年下降超過35%。據Infolink數據，目前行業大批量訂單報價已來到每瓦時（Wh）人民幣0.33元，為歷史低點。

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