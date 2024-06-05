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美超微梁見後提問「AI 會掌握人類？」黃仁勳駁：絕不會

記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳(左)、美超微執行長梁見後。(記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳(左)、美超微執行長梁見後。(記者吳康瑋／攝影)

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後5日受邀替台北國際電腦展進行主題演講，他於會中找來輝達執行長黃仁勳登台助陣，並問出這一年來持續困擾他的一個疑問「AI會掌握人類？」。對此，有「AI教父」之稱的黃仁勳馬上就給出了答覆，他直言「絕對不會！事實上我們必須在現在就將最重要的事情完成，就是將AI導入更多的應用裡實用。」

黃仁勳指出，目前的「AI技術」於各方面都已經變得足夠完備，並都已經開始產生效益、派上用場，據自己來看，它已經達到了足夠良好的水平，他笑稱「目前已經『非常有用』，但是我們不只想要有用，而是希望可以變得非常好」，因此我們要想辦法讓這技術導入更多的應用當中，讓他越來越「實用」，透過在各種實用場域的運用，讓這技術從微調技能到學習更豐富，還有很多不同的事情我們仍然需要改進。

輝達、美超微最新合作推出的AI解決方案。(記者吳康瑋／攝影)
輝達、美超微最新合作推出的AI解決方案。(記者吳康瑋／攝影)

黃仁勳指出，目前來看我們還有很長的一段路要走，自己認為首要任務是推進技術，同時我們必須要推進的是更「安全」的技術，正如大家所知，我們所有人搭乘飛機來台灣，而機上搭載的技術為「自動駕駛儀」，該功能的技術運用主要就是為了確保安全，其中有一個重要的要點為：「透過不同的方式相互『監控』來確保安全無虞」。

黃仁勳指出，目前已經有「真正的守衛」在持續關注AI的運作，而這裡也是最「正確的決定」，而我們在這個過程中需要不斷的創造全新的技術，透過制定良好的安全政策，來達到更安全的目標，當然我們也要持續的互相交流，惟有藉此才能更達到可以「互相提醒」，他坦言，惟有隨時「做好科學、做好工程、做好商業實踐、做好政策實踐、做好工業實踐」，才能將這些事情都做得更加完備。

輝達執行長黃仁勳(左)、美超微執行長梁見後。(記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳(左)、美超微執行長梁見後。(記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳(左)、美超微執行長梁見後。(記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳(左)、美超微執行長梁見後。(記者吳康瑋／攝影)

黃仁勳 AI 輝達

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