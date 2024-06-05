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中國極氪汽車攻自駕 獲關鍵測試牌照

記者謝守真／綜合報導
中國已向包括賓士、寶馬、智己、長安、極狐、深藍、阿維塔、賽力斯、比亞迪等在內共計十家車企發放L3自動駕駛測試牌照。（取材自亦莊發布微信公眾號）
中國已向包括賓士、寶馬、智己、長安、極狐、深藍、阿維塔、賽力斯、比亞迪等在內共計十家車企發放L3自動駕駛測試牌照。（取材自亦莊發布微信公眾號）

中國電動汽車品牌極氪（Zeekr）宣布，其自研的浩瀚智駕系統獲得上海市高快速路L3（Level 3）自動駕駛測試牌照，並且已在七類場景、30餘項科目測試中獲得100%通過率。

而隨著極氪的入局，已有包括賓士、寶馬、智己、長安、極狐、深藍、阿維塔、賽力斯、比亞迪等在內共計十家車企獲得L3自動駕駛測試牌照。

專家認為，L3自動駕駛執照正成為汽車業轉型過程中的「關鍵字」。

所謂L3，也就是半自駕技術，是指在一定條件下可以監控駕駛環境，當汽車偵測到需要駕駛人時，會立即讓駕駛人接管後續控制。

據財聯社報導，極氪表示，自去年7月，極氪高速NZP輔助駕駛系統首次開城至今，累計覆蓋中國65城，料到今年第2季內，將覆蓋中國九成以上地級市，而此次獲得上海市高快速路L3自動駕駛測試牌照，將進一步推動其在自動駕駛技術領域的研發與應用。

中國電動車百人會副理事長兼秘書長張永偉觀察稱，智慧駕駛的應用路線會在今年、明年逐步清晰，單車智慧會快速發展，進而成為功能疊加的發展模式，「從L3級的車道跟隨，不斷升級發展軌道，大量的智能模組會陸續上車，這就是單車智能的發展模式，最終到有一天走向L4」。

據中國市場監管總局發布的《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準，顯示中國自動駕駛分為0級到5級共6個等級。

另，有業內人士則預測，隨各地陸續開放L3級牌照的發放和各大車企的陸續加入，今年將成為自動駕駛技術爆發式發展的新元年，目前包括智慧領航功能在內的智慧駕駛競爭將更加激烈，高階自動駕駛將成為車企爭奪焦點。

信達證券研究報告亦指，L3級自動駕駛測試的逐漸落地，可望推動高階智慧駕駛進一步迭代，而智慧駕駛也有望成為車主購車的重要考量。

中國工信部等四部去年11月發布通知宣布，具備量產條件、搭載自動駕駛功能的智慧網聯汽車在取得准入許可後，可在限定區域內進行上路通行試辦。此後，北京、上海、重慶等城市相繼發放首批L3級測試牌照。

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