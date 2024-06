英特爾CEO基辛格：「IT」就是Intel跟Taiwan

英特爾(INTEL)執行長基辛格(中)在主題演講中再次特別提到與台灣的關係,以「IT」形容Intel跟Taiwan一起合作長達39年,未來還將與夥伴一起改變世界。(記者呂俊儀/攝影)

台北國際電腦展COMPUTEX 2024 正式登場,英特爾(INTEL)執行長基辛格(Pat Gelsinger)4日在主題演講中再次特別提到與台灣的關係,以「IT」形容Intel跟Taiwan一起攜手合作長達39年,未來將繼續與夥伴一起改變世界。

基辛格開場也秀中文問候「大家好」,很榮幸到台北,他表示,台灣是科技產業中心,生態系有很豐富的創新能量。1981年台北國際電腦展首度舉辦,基辛格在台上並秀出當時英特爾展出的單晶片 。他重申摩爾定律還活著,且很好,英特爾與台灣合作從1985年開始,明年將邁入第40年。

基辛格幽默說,跟供應鏈 夥伴合作有數十年,台下聽眾有些可能年紀還小。談到AI 時代,他說,所有的裝置將成為AI裝置,所有的企業也將成為AI企業。他還介紹英特爾代工事業,是第一個位AI時代打造的生產系統。AI將無所不在,包括AI PC、終端裝置與企業用產品,以及資料中心。基辛格介紹AI PC旗艦產品Lunar Lake時,特別以「我們的朋友」表達對台積電感謝。

會後記者會中,外媒問到,英特爾嘗試將台灣建立數十年的半導體生態系複製到美國,面臨何種挑戰?基辛格指出,自從晶片法案後,包括亞利桑那州等等都宣布有半導體投資,像是三星、台積電,這現象非常正面。美國全球半導體占比現在約一成,根據波士頓諮詢研究,預計2030年美國占比將提升到20%,報告中並預期將開始逆轉頹勢。

針對自家代工事業發展,基辛格說,目前一切都已進入正軌,也希望透過更具彈性和平衡的供應鏈來實現目標。台灣生態系非常傑出,這也是來參加COMPUTEX的原因。英特爾相當尊重生態系,但世界地緣上更平衡、有彈性的供應鏈,這已經開始形成。

另外,有外媒問到美國晶片出口禁令是否加快大陸自己開發晶片?基辛格說,這很難抓出完美界線,雖可討論限制是否太嚴格,但要很小心來平衡。不過出口限制已經不是新聞,高效運算領域已經限制50年,AI新領域過去50年還沒出現,限制太強大陸就必須自力更生,也傷害出口市場。

主題演講上,基辛格也邀請三大台廠包括英業達、華碩與宏碁,其中英業達由總經理蔡枝安上台與基辛格一起介紹發表旗下最新資料中心處理器Xeon 6產品,有更高的運算速度,比先前產品至少快4.2倍,機櫃使用空間更少,英特爾也展示在醫療等領域應用。

華碩董事長施崇棠也親自介紹AI PC,還興奮高喊「AI PC Go Go Go!」。宏碁董事長陳俊聖上台時也說,基辛格以IT形容英特爾與台灣關係,宏碁則是「acer in cooperation」。

此外,這場主題演講,除陳俊聖、施崇棠、華碩共同執行長胡書賓、許先越,以及廣達副董梁次震、緯創總經理林建勳等大老闆親到現場。主題演講影片也預錄供應鏈夥伴談話,包含鴻海劉揚偉祝賀,研華總經理張家豪、陳俊聖、胡書賓、林建勳、微星董事長徐祥、英業達董事長葉力誠、技嘉董事長葉培城、聯電共同總經理王石、仁寶總經理Anthony Peter Bonadero、和碩總經理鄭光志、廣達副董梁次震、緯穎董事長洪麗甯。