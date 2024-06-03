台積電魏哲家4日正式接任董事長 日經稱至少面臨三挑戰

日經新聞指出，魏哲家身兼新職後，將面臨多項挑戰。（路透）

台積電 總裁魏哲家4日（周二）將兼掌董事長，他2018年接任總裁以來，便默默帶領台積電度過了一段前所未有的成長和挑戰期。如今，這位全球最大晶片 製造商的新舵手，將肩負起更吃重的角色。

這六年下來，台積電不僅是一家成功的半導體製造商，還成為地緣政治下的必爭資產。在魏哲家和董事長劉德音這六年來的帶領下，台積電市值成長將近兩倍，上周突破新台幣22兆元，營收和淨利都翻揚一倍以上。

不過，要在這場晶片競賽保持領先英特爾和三星電子的地位，需要龐大的投資。台積電的資本支出從2018年的108億美元，增長到2023年的304.5億美元，超過台灣的國防預算 。研發支出從2018年的28億美元增加到2023年的58億美元。

日經新聞指出，魏哲家身兼新職後，將面臨新舊都有的多項挑戰。其中最顯著也是最無法控制的一個，就是地緣政治。

一位前台積電高層主管告訴日經，魏哲家和劉德音都不是搞政治的，但未來地緣政治仍將是台積電領導人始終需要應付的一大不確定性和任務。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，不確定因素在於美國前總統川普是否再度當選、地緣政治是否會出現新的變化，以及美國未來對台灣的晶片業和台積電的態度如何。

第二個挑戰牽涉到台積電本身的成長，這六年來，員工從4.8萬人增至7.6萬人，其組成也更加多元。魏哲家在總裁任內之初，台積電大部分產能集中在台灣，但近年來已展開前所未見的海外擴張，不僅首度在日本和德國設廠，也20年來首度在美國興建最先進的晶圓廠。

同時，晶片業也面臨著整個產業典型的重大轉變。先進晶片製造商仍在努力將電晶體進一步微縮以追求更高的運算能力之際，也開始另闢新的發展途徑，例如以創新方式整合連接晶片。

曾和魏哲家共事過的原台積電高階主管，向日經形容魏哲家個性謙卑，但也有不服輸的意志力。他待人處事果斷又不失和氣，對於製造營運知識深厚。

魏哲家為人熟知的是，能和苛刻出了名的蘋果公司等重要客戶打交道。據晶片業高層的說法，他絕不過度承諾，但總能交付超出預期的成果。

台積電的客戶、一家晶片設計商主管則說，與魏哲家合作愉快，「即使在談論像訂價等嚴肅而緊張的話題，他也能營造輕鬆的氛圍」。