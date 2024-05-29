台灣占AI關鍵地位？貿協：仍缺商業模式

外貿協會董事長黃志芳說，台灣在AI時代的地位愈來愈關鍵，成為全球半導體產業的中心之一。 (記者鍾張涵／攝影)

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）下周登場，AI晶片 大廠輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰等多位全球科技大咖都將來台，外貿協會董事長黃志芳28日指出，今年COMPUTEX成功吸引全球各大產業CEO 齊聚台灣，主因就是基於「台灣在AI時代的關鍵地位」、「COMPUTEX這43年來建立的品牌」，以及「CEO群聚效應」三個因素環環相扣，「就像百貨一條街，產生群聚力量，讓大家都來了」。

黃志芳指出，「我們現在處於人類科技與人工智慧Big Bang（大爆炸）的大時代」，這將塑造未來人類的一切。在面對AI大爆炸之際，台灣是最關鍵的國家。

他以AI伺服器為例，指出台灣在此領域扮演重要角色，經濟部年初的數據顯示，台灣的AI伺服器製造占全球市場近九成。美系伺服器品牌商幾乎全部依賴台灣代工，目前AI伺服器相關訂單有來自Meta、Amazon、Microsoft、Google四大雲端服務商，未來電信商、金融機構、製造業、政府機構、科研單位都將打造自己的AI伺服器，這是台灣自有品牌商的機會；就客戶分布觀之，目前雖然AI市場以北美客戶需求最高（2022年資料顯示需求占70%），未來10年將持續引領AI市場。

黃志芳表示，雖然台灣在AI時代的地位日趨關鍵且具備完整供應鏈，包括有上游控制晶片、載板、被動元件，中游的電源供應器、機殼、散熱系統，以及下游的伺服器代工與白牌伺服器業者。台積電、日月光等晶片製程業者更是推動AI技術發展的重要力量。但他也憂心指出，產業結構顯示，「（台灣廠商）還是在幫國際大客戶代工為主，我們應該創造在AI時代中的獨特價值」。

黃志芳說，台灣在半導體製造、硬體代工、IC設計上有領導優勢，但在「商業模式」上仍缺乏突破，應該嘗試除服務國際大廠外，也能兼顧全球中小型企業需求，創造完整解決方案。

他說，台灣除幫國際大廠代工，應設法創造獨特的商業價值，像是結合硬體製造、UI開發、客戶服務、資訊服務成為一個完整的系統整合商，去協助海外中小企業能在AI時代發揮力量。

今年COMPUTEX邀請多位科技領袖進行演講，包括黃仁勳、蘇姿丰、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Pat Gelsinger、聯發科副董事長蔡力行、Supermicro創辦人梁見後、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克、Arm執行長Rene Haas。

黃志芳說，COMPUTEX成立至今已43屆，見證全球科技產業的發展脈動，今年是「COMPUTEX有史以來最多CEO的一屆」。