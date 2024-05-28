中保時捷銷量跌 經銷商槓上德總部

保時捷中國市場近來銷量遭遇大跌等多重因素的窘境，這使保時捷中國與經銷商的衝突浮上檯面。界面新聞引述知情人士指出，保時捷部分中國經銷商已發起抗議和抵制行動，準備「逼宮」德國 總部。

此前，今年初保時捷中國經銷商大會上，新豐泰、百得利和美東集團三家保時捷中國經銷商對今年銷售任務及補貼協議產生異議，至今未能得到妥善解決。

英國金融時報中文網指出，導致保時捷中國出現此種情形有多種原因，但最根本的還是保時捷中國市場遭遇前所未有的銷量下滑，庫存大增，價格下跌，經銷商也因此開始不願意提車。而保時捷中國管理團隊未充分與經銷商溝通，將意見有效回應給總部。

知情人士透露，去年保時捷中國銷量下滑後，由於與經銷商溝通的銷售目標和補貼協議未能達成一致，加上保時捷中國市場的年度銷售目標至今未能確定，且首季銷量再次大跌。上述抗議的三家小經銷商現在仍會少量進車，但為緩解金流等壓力只願意接受好賣的車型。

有經銷商坦言，比銷量大跌和新車銷售虧損更嚴重的，是保時捷中國市場管理體系的一系列問題，保時捷今年在中國市場經銷商滿意度和信心度下滑，各業務板塊都出現得分走低情況。

對此，為解決相關問題，保時捷全球董事馮佩德等人已抵達中國，並發函邀約中國經銷商相關代表於近日進行會談，探討保時捷中國市場出現的相關問題。