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西方藥廠「錢」進中國 授權協議金額創高

編譯林聰毅／綜合報導

受地緣政治緊張及中國經濟成長趨緩影響，近年許多外資撤離中國，但西方製藥公司及投資人卻反其道而行，正與中國製藥業者簽訂破紀錄的授權協議 ，以擴充其產品線並且因應暢銷藥品的專利到期，中國業者則取得支應後期藥物研究與全球擴張的資金。

英國金融時報（FT）報導，瑞銀（UBS）研究顯示，去年Merck、葛蘭素史克（GSK）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）已簽訂一系列投資中國生技公司的授權協議，總金額達441億美元。這項動能持續到今年，光是今年第1季就簽訂了98億美元的生技授權協議。

由於西方製藥公司未來幾年可能面臨熱銷藥品專利的到期問題，正設法擴充產品線。另一方面，中國製藥業者在股市低迷之際，也正為籌得藥物開發及臨床實驗的資金而傷透腦筋。

艾意凱諮詢公司醫療保健業務主管陳瑋說，現在中國製藥業者面臨資金限制，且中國定價機制改革迫使刀地製藥商降低創新藥價格，以符合國家醫療保險計畫的資格，使業者在國內市場面臨挑戰，被迫尋求海外成長。

瑞銀醫療保健分析師陳晨（Chen Chen，音譯）說，「在新冠疫情之後，許多大型全球製藥公司都坐擁現金」，「 同時他們正尋求擴大產品組合，因為未來幾年內許多藥物的專利都將到期」。

交易方式主要包括，美國或歐洲製藥公司以低價取得陸製藥物授權，然後提供更多開發、臨床試驗和商業化所需的資金。

投資 醫療保險 疫情

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